Os grandes destaques do K-pop em 2024 Camila Monteiro Estamos chegando ao fim de 2024 e, por isso, trazemos na newsletter desta semana uma grande retrospectiva com os maiores destaques do ano no K-pop, seja por recordes de vendas e streamings, presença em festivais, premiações ou, infelizmente, crises entre artistas e empresas, o que aconteceu bastante. Musicalmente, aespa teve um ano de grande sucesso, com o gigantesco hit 'Supernova' batendo diversos recordes no topo dos charts e vencendo single do ano, o desejado SOTY, no MAMA e no Melon Music Awards, dois dos maiores prêmios do K-pop. Stray Kids, por sua vez, começou uma das maiores turnês da carreira, a 'dominATE', além de ser headliner de festivais importantes pelo mundo. Eles se apresentaram em Londres, Milão e Chicago. O grupo vem para o Brasil no início de abril de 2025 e seu anúncio já causou um grande frisson nos fãs. O ano de 2024 também foi bastante próspero para os solistas no K-pop. Jimin, do BTS, embora esteja no serviço militar, quebrou recordes com 'Who' e conquistou um daesang (maior prêmio do K-pop) no MAMA 2024. Já Rosé, do Blackpink, fez o mundo inteiro aprender um jogo sul-coreano e repetir 'APT APT APT APT'. Por fim, tivemos grandes empresas em meio a escândalos! O drama que se desenrolou durante todo o ano entre NewJeans e HYBE, a decisão unilateral das artistas de sair da ador, Seunghan expulso do RIIZE pelo bullying das 'fãs', e JYPE sendo acusada de maus-tratos por ex-integrante do VCHA. Publicidade @mnetMAMA/X Seventeen também se destacou no ano Outro grupo que teve um grande destaque em 2024 foi o Seventeen. Além de turnês enormes pela Ásia, principalmente no Japão, o grupo foi headliner de festivais como Glastonbury (Inglaterra) e Lollapalooza Berlim. No MAMA Awards 2024, ele levou dois daesangs para casa: o de artista do ano e de disco do ano, por 'Seventeenth Heaven'. Já no Billboard Music Awards o grupo recebeu o prêmio de melhor turnê de K-pop. @BBMAs/X BTS segue no topo mesmo em hiato Além do daesang do Jimin, o army, fandom do BTS, tem muito a comemorar com as conquistas e lançamentos do grupo, mesmo em hiato. Namjoon lançou o elogiado 'RPWP', e Jin retornou do serviço militar e lançou 'Happy'. J-Hope também finalizou seu serviço, e Jungkook, mesmo servindo, levou prêmios no Billboard Music Awards: melhor música de K-pop, com 'Standing Next to You', e melhor disco de K-pop, com 'Golden'. Cantora sul-coreana Lee Chaeyeon falou sobre os protestos contra o presidente @girlgroupics/X Não é meu lugar falar sobre política? Então que tipo de posição permite que alguém fale sobre política? Eu farei o que preciso fazer como cidadã e como membro da sociedade. Mencionarei as coisas conforme necessário. Sou uma celebridade, então vou falar. Lee Chaeyeon solista e ex-integrante do grupo IZ*ONE, sobre os protestos na Coreia do Sul contra o presidente afastado Young Posse, ex-nugus @youngposseup/X Nugu do ano: Young Posse Temos Young Posse como nosso nugu do ano. Na verdade, quase um ex-nugu, já que o grupo foi indicado ao MAMA 2024 como novato do ano na categoria feminina. Carismáticas e cheias de marra e talento, as Young Posse debutaram em outubro de 2023 com a chiclete 'Macaroni Cheese'. O grupo faz parte da DSP Media, casa também do KARD e do MIRAE. Com cinco integrantes com idades entre 14 e 19 anos (sim, a maknae é bem novinha), as meninas lançaram seu segundo projeto em março deste ano. "XXL" é um EP excelente que, com pouco mais de 16 minutos, mostra que estamos diante de um grupo que merece a nossa atenção. (Veja MV). Em agosto, o grupo lançou outro ótimo EP, o 'Ate That', reafirmando o talento das integrantes que possuem créditos nas quatro músicas do disco. Sunhye, líder e rapper principal do grupo, é um grande talento e já compõe, apesar de bem nova. Em pouco tempo de carreira ela já chama atenção pelo flow e pela rapidez com que canta, O grupo vem numa crescente interessante, mas sofre com algumas críticas —válidas— sobre apropriação cultural, pois o conceito delas é bastante focado no hip hop americano, com uma linha tênue entre homenagem e caricatura. Momento Dramas Divulgação/VIKI 'Adorável Corredora' Um dos grandes sucessos do ano, 'Adorável Corredora' fez Byeon Wooseok se tornar uma das maiores celebridades da Coreia do Sul. A trama conta a história de um casal que faz uma série de viagens no tempo para achar uma linha temporal em que possam se manter vivos, sem acidentes ou fugindo de psicopatas. O drama entrega vários gêneros e um ótimo romance entre os protagonistas. Lovely Runner, 2024 | Criação: tvN | Elenco: Byeon Wooseok e Kim Hyeyoon | Onde assistir? Viki | País: Coreia do Sul Divulgação YOUKU/Viki C-drama: 'The double' Com quarenta episódios que passam voando, a série foi o grande destaque na China em 2024. Quem gosta de vingança bem feita, protagonistas inteligentes e dramas de fantasia com cenários e figurinos lindos vai amar 'The Double'. A atuação e química dos protagonistas é imensa, e ambos se ajudam muito. Cheia de plot twists, a série não é nada cansativa e ótima de maratonar neste fim de ano. 'The Double', 2024 | Criação - Youku | Elenco - Wu Jin Yan e Wang Xing Yue | Onde - Viki | País - China. Thing/Divulgação BL: 'Amor na Cidade Grande' Depois de muito boicote (censura e homofobia) com as divulgações de 'Love in The Big City', o drama foi um grande sucesso de público e de crítica dentro e fora da Coreia. A trama traz a história de Go-young, um jovem gay, HIV positivo, vivendo amores e desamores em uma Seul que pouco se vê. É um drama queer, muito sensível e bem adaptado. O ator Nam Yoon-su faz o papel principal. 'Love in The Big City', 2024 | Criação - TVING | Elenco - Nam Yoon-su e Lee Soo-jyung | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul Publicidade GERAÇÕES K-POP Jonghyun eternizado por grupo e fãs: uma das maiores vozes do K-pop @SHINee/X Jonghyun: uma voz eterna O nosso gerações K-pop da semana é uma homenagem a um dos vocalistas mais talentosos que a indústria já teve: Kim Jonghyun. O artista fez história na música como integrante do SHINee e como solista. Conhecido pela voz poderosa e pelo carisma, Jonghyun foi descoberto por um olheiro da SM com apenas 15 anos. Em 2008, ele debutou no SHINee, que se tornou um dos grupos mais bem-sucedidos dentro e fora da Coreia. Jonghyun sempre foi 'A voz' de um grupo repleto de grandes vocalistas. Com um timbre distinto, ele se consolidou como a "realeza" dos vocais na música sul-coreana e iniciou carreira solo em 2015, com o EP 'Base', que ficou em primeiro nos principais charts (GaOn e Billboard World Albums Chart). No ano seguinte, ele lançou o seu primeiro disco de estúdio, o 'She Is', seguido de 'Story Op.1' e do compilado 'Story Op. 2' em 2017. Jonghyun era popular não somente pela voz, mas pelo processo de criação e envolvimento que ele tinha com a música. O último disco dele, 'Poet I Artist', foi lançado pouco tempo depois de sua morte, em janeiro de 2018. Agora, em setembro de 2024, a irmã mais velha do cantor, Kim So-dam, decidiu abrir um programa para jovens artistas que precisam de ajuda, com foco na saúde mental. O programa faz parte da Fundação Shiny, estabelecida pela família dele depois de sua morte. Mais informações podem ser encontradas aqui. 