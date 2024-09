Segunda-feira, 16/09/2024 NewJeans em live inesperada pedindo o retorno de Min Hee-jin como CEO Youtube/Arte UOL NewJeans cria canal no Youtube para se posicionar contra HYBE Camila Monteiro A "novela" envolvendo Min Hee-jin, HYBE, Ador e Source Music não apenas está longe de acabar, como recentemente ganhou capítulos complicados e tensos, mostrando que o desenrolar dessa história ainda vai gerar muito caos dentro da indústria. Na última semana, as cinco integrantes do NewJeans —Minji, Hanni, Danielle, Haerin e Hyein— criaram um canal no Youtube e entraram ao vivo para mostrar a insatisfação que elas possuem com a forma como a HYBE está lidando com Min Hee-jin, ex-CEO da Ador, e tratada como uma espécie de "sexta integrante" do grupo. O canal foi deletado, mas o vídeo circulou —e muito— com as várias declarações das integrantes —Hanni falou, e muito— sobre não ficarem caladas diante de tudo que está rolando, que elas querem Hee-jin de volta como CEO e que Ador sem ela não é nada. Outro momento importante da live foi quando elas tocaram no assunto dos vídeos de trainees que vazaram. "Essa foi a primeira vez que vimos o vídeo. Não entendo como uma empresa que devia nos proteger age dessa forma", comentou Haerin. A Source Music, em disputa com Hee-jin, soltou o vídeo de "Attention" e gerou mais controvérsia em relação ao caso. O tom da live é bem triste, com todas elas de roupas escuras, visivelmente abatidas e cansadas. Aliás, é esse cansaço que motivou o vídeo; elas explicam que não aguentam mais não serem escutadas e, inclusive, exigem que Hee-jin retorne ao cargo em duas semanas, algo bem inédito para um grupo tão jovem. Vale lembrar que a integrante mais velha do grupo tem 20 anos. No meio desse caos, chama também atenção a relação que elas possuem com Min Hee-jin, como se ela fosse uma espécie de deusa do grupo. Nessa batalha entre CEOs, comprar briga de empresários megalomaníacos não parece uma boa ideia, mas ainda assim é louvável a coragem de botar a cara a tapa em uma indústria que costuma colocar tudo para baixo do tapete. Publicidade HYBE/Divulgação Ador tem nova CEO no lugar de Hee-jin Todo esse caos se intensificou, pois recentemente, no fim de agosto, a HYBE tirou Hee-jin do cargo de CEO e colocou Kim Joo-young, diretora da ador, no seu lugar. Com isso, a empresa retomou as rédeas da subsidiária, o que não agradou em nada fãs e principalmente as próprias artistas, que possuem uma conexão enorme com Hee-jin (algo altamente discutível, mas que existe de qualquer forma). No papel, a ex-CEO segue como diretora interna da ador e produtora principal do grupo, mas na prática, com tantos problemas ocorrendo, nada parece tão simples. @bowwow_bam/Instagram Jungkook defende NewJeans? Um plot twist bem interessante rolou ontem sobre esse assunto: Jungkook usou a conta que ele tem para seu cachorro Bam para postar fotos com cinco corações - exato número de integrantes do NewJeans, e suas respectivas cores - além de frases como "Artistas não são culpados" e "Não use elas". Tokkis, fãs do grupo, foram para a seção de comentários e agradeceram o apoio do cantor. São mais de 180 mil comentários nas duas fotografias. Enquanto isso, o Army, fandom de BTS, se divide em achar ótimo ele falar e duvidar que ele postaria algo assim. Fighting! Lisa venceu o prêmio de melhor K-pop do VMAs com "Rockstar" MTV/Divulgação Muito obrigada, MTV, VMAs! Rockstar foi um retorno muito significativo para mim depois de Lalisa Lisa rapper no BLACKPINK, está cada dia mais em alta na sua carreira solo e venceu a categoria best k-pop no VMAs Grupo de k-pop OnlyOneOf 8D Creative/Divulgação Nugu da semana: OnlyOneOf OnlyOneOf é um grupo formado pela 8D Creative que debutou em maio de 2019. Inicialmente, eles eram sete, mas Love saiu em 2021. Assim, OOO seguiu com Nine (líder e membro mais novo, o maknae), KB, Rie, Yoojung, Junji e Mill. Com um nome autoexplicativo, a escolha foi feita para focar as características únicas de cada integrante; apenas um do seu tipo, único e diferente. Os fãs são chamados de LyOns, sempre com o O maiúsculo, algo onipresente em todas as canções e referências deles. Essa estratégia, visual e identitária, que foi dada ao grupo tem dedo de um dos produtores mais polêmicos e talentosos da Coreia, Jaden Jeong, que criou o LOONAverse, atualmente está por trás das Triple S e teve OnlyOneOf como seu grande projeto de boy group. Em 2021 o grupo lançou um dos melhores trabalhos de boy groups nos últimos anos com o excelente disco "Instinct pt.1" e o corajoso single principal "libidO". Com uma proposta inclusiva, tanto o single quanto os solos posteriores lançados contavam histórias de relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, suas dores, discriminações e desejos. Em uma sociedade bastante homofóbica como a sul-coreana, foi um passo importante e arriscado. Entre 2022 e 2023 o grupo lançou o projeto "undergrOund idOl", uma série com seis discos, um para cada membro, todos com temática gay, explorando relacionamentos e a realidade dos idols e fãs. As produções e discos do grupo são de altíssima qualidade e é até meio triste que eles nunca tenham conseguido sair do nugudom pois talento, eles possuem de sobra. Indicações: 'libidO', 'dOra maar', 'dOpamine', 'gaslighting', 'chrOme arts' Momento Dramas JTBC/Divulgação Romance in the House Um dos dramas mais vistos atualmente na Netflix traz um plot interessante para destrinchar relacionamentos, dores, decisões ruins e recomeços. O personagem de Jin-hee abandona a família e "retorna" 11 anos depois. O drama aborda problemas financeiros, escolhas equivocadas que marcaram uma família para sempre e consegue fazer isso com algum humor e atuações incríveis dos dois protagonistas. E temos vários idols conhecidos: Naeun (Apink), Minho (Shinee) e Sanha (Astro). 'Romance in the House', 2024 | Criação - JTBC | Elenco - Ji Jin-hee e Kim Jee-soo | Onde - Netflix | País: Coreia do Sul Youku/VIKI/Divulgação C-drama: Lighter and Princess Um dos melhores dramas recentes de Chen Fei Yu, "Lighter and Princess" consegue mostrar a jornada difícil no ramo da T.I (cada vez maior), construindo personagens cheios de defeitos e qualidades em uma história que vai desde os tempos de escola, até os dias atuais, com eles adultos. Por abranger diferentes fases da vida dos protagonistas, a construção do romance é rica, frustrante, bonita, assim como a vida. As dinâmicas familiares são bem interessantes e vale muito o play. 'Lighter and Princess', 2022 | Criação - Youku | Elenco - Chen Fei Yu e Zhang Jing Yi | Onde - VIKI | País: China iQIYI/Divulgação BoysLove: The time of fever Lançado como spin-off da série boyslove de 2023 "Unintentional Love Story", onde são papéis secundários, "The time of fever" conta a história de Ho Tae e Dong Hee na escola. Com seis episódios de 20 minutos, pode ser visto como um filme, e, honestamente, é melhor que a série original. Tae-min e Do-woo têm uma química enorme, a tensão que eles criam entre os personagens é daquelas difíceis de atingir. A parte ruim é que não tem um fim, pois é um spin-off. Cadê a segunda temporada? 'The time of fever'', 2024 | Criação: iQiyi | Elenco: Won Tae-min e Do Woo | Onde? iQiyi | País: Coreia do Sul Publicidade Arte UOL GERAÇÕES K-POP BoA: uma das grandes pioneiras do K-pop SM/Divulgação BoA: Best of Asia, precursora do k-pop Falar da história do K-pop sem falar de Kown Bo-ah é apagar uma parte importantíssima da história da indústria. BoA; Beat of Angel, Best of Asia, cantora, dançarina, produtora, compositora e também atriz, foi a primeira grande estrela mundial do K-pop e abriu caminhos —hoje gigantescos— para os astros do gênero adentrarem o mercado fonográfico japonês, o segundo maior do mundo. Aos 37 anos atualmente, BoA criou um legado louvável, com sua trajetória vivida dentro da SM, que descobriu a cantora em 1998 por olheiros da empresa. Na verdade, ela tinha ido acompanhar a audição do irmão, mas acabou sendo descoberta e o resto é história. Aos 13 anos ela já tinha lançado seu primeiro disco, "ID; Peace B", em 2000. Com um sucesso modesto, a SM fez parceria com a empresa japonesa Avex Trax, o que foi um momento de mudança gigantesca na carreira de BoA, que se tornou um fenômeno no país. Ao lado de BoA, na história dos charts japoneses, só existem duas cantoras japonesas: Ayumi Hamasaki e Hikaru Utada. Todas, venderam dezenas de milhões de álbuns. BoA foi precursora de muita coisa dentro da indústria: os anos 2000 foram repletos de hits, discos, turnês asiáticas, com o Japão sempre como foco. Em 2009, ela finalmente fez seu debut nos Estados Unidos e se tornou o primeiro ato coreano de K-pop a entrar no top 200 da Billboard, hoje tão almejado por diversos grupos. A cantora foi a "primeira descoberta" de artistas asiáticos de muita gente e conseguiu criar uma carreira relevante e abrir portas para outros artistas em um período onde "tudo era mato". Além dos mercados que adentrou, BoA também escreveu e produziu várias de suas músicas, mostrando mais uma vez, que artistas de K-pop não são fantoches, como muita gente pensa até hoje. Manda pra gente! Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br. Playlist Boynextdoor, LE SSERAFIM, Loossemble, etc. Ouça a seleção de Splash com músicas recém-lançadas de seus artistas favoritos do Universo K-Pop. PROGRAME-SE Yeonjun lançará sua primeira mixtape, "GGUM", dia 19 de setembro Big Hit/Divulgação Publicidade Quinta Yeonjun (TXT) - Lança 'GGUM' (mixtape)

Hwasa (Mamamoo) - Lança 'O' (segundo miniálbum)

Jinho (Pentagon) - Lança 'CHO:RD' (primeiro miniálbum)

RIIZE - Lança 'Epilogue' (primeiro miniálbum) Sexta P1Harmony - Lança 'Sad Song' (sétimo miniálbum)

FIFTY FIFTY - Lança 'Love Tune' (segundo miniálbum)