Assim como Mariah Carey 'descongela' em dezembro e 'All I Want For Christmas Is You' volta aos topos das paradas musicais, a Coreia do Sul tem a sua própria versão: 'The First Snow', música lançada pelo grupo EXO em 2013 no ep 'Miracles in December'.

A música se tornou uma espécie de rito de passagem para o Inverno, com idols postando vídeos dançando a coreografia em meio a primeira neve do ano, uma tradição do país. O disco, inclusive, é até hoje um dos melhores álbuns temáticos já produzidos no K-pop e vale ser escutado do início ao fim.

Lançado depois do debut do grupo (XOXO), que já fez sucesso logo de cara, 'Miracles in December' seguiu a linha de lançamentos de inverno que muitas empresas fazem, principalmente a SM. Com versões em coreano e chinesa, já que o grupo ainda tinha sua 'china line'. O disco ficou no topo do Gaon Internacional.

Conhecido por ser um grupo repleto de grandes vocalistas, o disco, que mistura baladas pop com outras r&b, mostra o talento de todos os integrantes que se dividem em subunits nas cinco canções.

Depois de dez anos de lançamento, em 2023, 'The First Snow', produzida por Kenzie, figura onipresente em diversas produções de grupos da SM, se tornou um símbolo do Natal no K-pop e esse ano está lá novamente, no top 10 do MelOn, principal chart do país. Descongelou, igual Mariah.