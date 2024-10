Idols de K-pop são os grandes destaques das Semanas de Moda Arte UOL/Camila Monteiro Grandes marcas da moda investem na popularidade dos idols de K-pop Camila Monteiro As Semanas de Moda se tornaram um "hot spot" para quem quer ver idols desfilando com seus looks de embaixadores de diversas marcas e, de repente, se deparar com eles perambulando pelas ruas da Europa ou de Nova York. Cada vez mais cobiçados, os idols, que antes eram convidados de vez em quando para participar de algum desfile, agora não somente são figuras centrais dos eventos, como até mesmo pisam nas passarelas (Felix mandou oi). A mudança é notável e deu um salto do último ano para cá. Idols como Jin, Rosé, Jisoo, I.N, Hyunjin, Felix, Seonghwa, San, Mingyu, Eunwoo, Yeji e tantos outros (são muitos mesmo e fica difícil citar sem parecer uma lista do wikipedia) marcaram presença nas Semanas de Moda de Nova York, Milão e Paris. E, em todas as vezes, eram sempre os assuntos mais comentados do evento, movimentando o MIV (Media Impact Value), o valor de impacto de mídia e gerando lucros enormes para as marcas. Recentemente, Stray Kids gerou US$ 26 milhões em MIV para a Tommy Hilfiger, por exemplo. Alguns idols, como Jisoo, Eunwoo, Hyunjin, colecionam grandes contratos, sendo embaixadores de mais de uma grande marca por vez (Dior, Versace, Cartier, etc). Estampando lojas de galerias e shoppings pelo mundo, eles furam a bolha do K-pop e se tornam nomes fortes também no mundo da moda. Já para os fãs, principalmente na Europa, onde as turnês são mais escassas, é uma das melhores - e talvez únicas - formas de encontrar de perto seus idols preferidos. Seja na frente do hotel onde estão hospedados ou onde ocorrem os desfiles, centenas de fãs se reúnem para tentar dar um oi, tirar uma foto ou apenas observar de longe toda comoção. E muitas vezes eles são bem sucedidos, dando a impressão de que, de repente, para quem pode, é mais fácil conseguir um autógrafo em alguma Semana de Moda do que em um show. Publicidade Hyunjin, príncipe da Versace Quem segue Donatella Versace sabe que ela tem um novo preferido: Hwang Hyunjin. Em julho de 2023, ele virou embaixador da marca e figura em diversos posts da empresária, que não perde a oportunidade de dizer que ele é 'o príncipe da Versace'. Levando centenas de fãs até a porta dos eventos, Hyunjin além de fazer parte de um dos maiores grupos de K-pop da atualidade, o Stray Kids, sempre chamou atenção por ser extremamente bonito e bastante fashionista. Era questão de tempo até ele começar a colecionar contratos com grandes marcas. Recentemente ele fechou com a Cartier. Jisoo é rainha do MIV da Dior Sabemos que os idols têm um impacto online e trazem visibilidade para as marcas já consagradas. Alguns, especificamente, possuem muita força. Kim Jisoo é um desses casos. Recentemente, de acordo com a Launchmetrics, a campanha que a atriz e cantora fez para a Lady Dior gerou cerca de US$ 3,2 milhões em Valor de Impacto de Mídia (MIV) em apenas dois dias no ar. Para isso, os fãs se organizam para engajar em todas as postagens feitas pela marca com a idol, seja na rede social que for. Com milhares de curtidas e repostagens, as campanhas acabam ganhando ainda mais tração e fazendo mais dinheiro. Eric Sohn, maknae do The Boyz, tenta acalmar o fandom sobre a renovação do contrato do grupo @Eric.is.youngjae/Instagram Deobis, vocês não precisam se preocupar, ok? Apenas deem muito amor ao THE BOYZ, sem arrependimentos! Eric Sohn O maknae do grupo The Boyz acalmou os fãs em live depois dos boatos sobre o fim do contrato do grupo com a IST Entertainment Grupo de k-pop ICHILLIN' ichillin_km/Instagram Nugu da semana: ICHILLIN' Com sete integrantes nascidas entre 2000 e 2005 (24-19 anos), o ICHILLIN', administrado pela empresa KM Entertainment, debutou em 2021 com o single 'Got' ya'. O nome, bastante peculiar, é a combinação das palavras 'Aisling' (sonho, visão) e 'Chillin' (relaxar, ficar de boa). Embora o grupo seja consideravelmente novo, já passou por modificações na formação. Em 2022, a integrante Sohee saiu, e Jiyoon entrou. O som do grupo é uma mistura de músicas grudentas para bater cabelo, sem serem muito infantis, e algumas coisas mais linha girl power, ótimas para academia. Nesses três anos de carreira, o grupo lançou três miniálbuns ('Bridge of Dreams' em 2022, 'I'm On It!' em 2023 e 'Feelin' Hot' em 2024) e sete singles foram promovidos: o debut 'Got' ya' (2021), 'Fresh' (2021), 'My Time' (2022), 'Challenger' (2023), o ótimo 'Siren' (2023), 'Bite Me' e 'Demigod', ambas lançadas este ano. O nome oficial do fandom do grupo é 'willing', pois os significa 'ser entusiasta de algo'; elas desejam que os fãs amem e apoiem o grupo da melhor forma possível, sempre com uma energia positiva. Indicações: 'Fresh', 'Siren', 'Demigod', 'Bite Me', 'Got' ya' Momento Dramas Reality: Stage Fighter Uma das melhores novidades da MNET, canal líder em criar programas de competição na Coreia do Sul, foi a confirmação do programa 'Stage Fighter', uma nova edição dos super bem sucedidos 'Street Man/Woman Fighter', programa de dança de rua com vários coreógrafos famosos no Mundinho K-pop. Agora, no entanto, será a vez dos dançarinos clássicos, que competirão mostrando danças contemporâneas e balé. O programa terá votação e ranking e performances individuais e em grupo. 'Stage Fighter', 2024 | Criação: Mnet | Onde? Mnet | País: Coreia do Sul What comes after love Nessa coprodução sul-coreana e japonesa, temos um drama de apenas seis episódios, que conta a história de Hong, que vai estudar no Japão e se apaixona por Jongdo. Eles vivem uma história de amor, há uma cisão e anos depois ambos se reencontram na Coreia, quando ele está em uma turnê com um livro, justamente sobre o relacionamento de ambos. É daqueles melodramas com cinematografia linda, que nos leva a experimentar absolutamente todos os sentimentos. 'What comes after love', 2024 | Criação: Coupang TV | Elenco: Lee Se-young e Kentaro Sakaguchi | Onde? VIKI | País: Coreia e Japão BL: Battle of the Writers Honestamente, 'Battle of the Writers' não é um bom BL. A produção até fez uma pausa para "reescrever" alguns episódios e absolutamente nada de novo aconteceu. Os queridos Tutor e Yim parecem fadados a ficarem presos em histórias duvidosas (o roteiro não tem pé nem cabeça), mas se tem uma coisa que eles têm é química e muita beleza. E isso eles sempre entregam. Indicado para fãs de wuxia que nunca verão cenas adultas em bromances chineses. Aqui, vocês serão muito felizes (até demais)! 'Battle of the Writers'', 2024 | Criação: iQiyi | Elenco: Tutor e Yim | Onde? iQiyi | País: Tailândia Publicidade Arte UOL GERAÇÕES K-POP Taeyeon na sua excelente era "INVU" SM/Divulgação Taeyeon: multitalentosa e sempre em evidência Kim Taeyeon é um desses raros casos de idols que fazem sucesso extremo em absolutamente tudo que se propõem a fazer; ela fez história como uma das vocalistas principais de um dos maiores grupos de K-pop de todos os tempos, o Girl's Generation. Dentro do próprio grupo, com a subunit TTS, fez ainda mais sucesso. Pouco tempo depois, lançou sua carreira solo, que também deu muito certo. A cantora claramente nasceu para brilhar. Seu debut oficial, nas GG, foi em 2007. Mas foi só em 2012, quando o grupo entrou em hiato, que a unit TTS, com ela, Tiffany e Seohyun, foi lançada. Muito popular por causa do grupo e por apresentar programas semanais de música, o trio foi um hit enorme. O disco de debut, 'Twinkle', foi o oitavo mais vendido no ano. Além da carreira em grupo e unit, Taeyeon também se arriscou em musicais, fez sua estreia no teatro e participou também do projeto da SM de um grupo para "cantar baladas". A voz de Taeyeon sempre foi muito elogiada e, até hoje, é considerada uma das mais bonitas da indústria. Desde o seu debut solo, que oficialmente ocorreu em 2015 com o EP 'I', Taeyeon sempre ficou no top 5 dos charts com todos os seus lançamentos, sejam discos longos, single álbuns ou EP; 'I' (2015) ficou em #2, 'Why' (um dos seus maiores hits, 2016) ficou em #1, 'My Voice' (2017) em #1, 'Something New' (2018) ficou em #3, 'Purpose' (2020) em #2, 'What do I call you?' (2020) em #4, 'INVU' (2022) em #2 e 'To X' (2023) ficou em #2. Taeyeon, além de vender muitos discos e fazer turnês bem sucedidas, também faz parte do elenco de um dos programas de variedades mais populares da Coreia do Sul, o 'Amazing Saturday'. Ela é integrante fixa do programa desde 2020. Ouça as músicas PROGRAME-SE Yena em foto promocional do seu terceiro single álbum "Nemo Nemo" @yena.jigumina/Instagram Publicidade Segunda YENA - Lança 'Nemo Nemo' (terceiro single 'álbum)

VANNER - Lança 'Burn' (terceiro miniálbum)

WHIB - Lança 'Rush of Joy' (terceiro single álbum) Terça CHEN - Lança 'Beyond' (single digital)

Dustin - Lança 'Round A Round' (quarto álbum) Quarta Lee Changsub (BTOB) - Lança '1991' (primeiro álbum)

ATEEZ - Lança 'Birthday' (quarto single japonês) Quinta LOCO - Lança 'SEE YOU' (single digital) Sexta Lisa (BLACKPINK) - Lança 'Moonlit Floor' (single digital)

Kiss Of Life - Lança pré single Compartilhar essa edição