GOT7 retorna com 'Winter Heptagon' @GOT7_official/X GOT7 volta completo e retoma controle das próprias redes sociais Camila Monteiro Um dos retornos mais aguardados em 2025 é o do GOT7, com todos os seus sete integrantes. O momento é ideal, pois Jay B e Jinyoung retornaram do serviço militar obrigatório, e Youngjae e Yugyeom ainda não se alistaram, o que deve ocorrer ainda este ano. Jackson, Mark e Bambam são estrangeiros, então não precisam servir na Coreia do Sul. Mas se mantiveram ocupados com suas carreiras solos nos últimos anos. Os três, inclusive, trouxeram suas turnês mundiais para o Brasil entre 2023 e 2024. Devido às obrigações militares e aos projetos solos, o GOT7 não faz mais parte da JYP desde 2021 e só recentemente recuperou o direito de usar as redes sociais oficiais do grupo novamente. Em 2022, quando estrearam em nova empresa, eles tiveram que criar novos perfis, pois ainda não tinham direitos das antigas. O álbum 'Winter Heptagon' foi lançado nesta segunda-feira (20) e é uma homenagem do GOT7 aos fãs nos 11 anos de carreira do grupo. Ele foi pensado e produzido em parceria com a Kakao Entertainment, que também será encarregada do marketing e divulgação. Com nove músicas, o disco terá como single principal 'Python', escrita por Bambam. Para alegria das ahgases (fãs do grupo), eles vão promover o disco normalmente e farão dois shows em Seul no início de fevereiro. A possibilidade de uma turnê mundial não é descartada, embora os membros sul-coreanos mais novos ainda tenham que cumprir suas obrigações com o serviço militar. Ficamos na torcida! Publicidade @jaybnow_hr/X JAY B, o 'advogado' do grupo Na última semana, com a movimentação do comeback do GOT7, vários memes com Jay B sendo o 'advogado' do grupo ressurgiram, e o próprio artista entrou na brincadeira. Isso porque, em 2021, quando os integrantes saíram da JYP oficialmente, ele foi essencial para que a banda conseguisse manter o nome e os direitos da marca, mesmo com o fim do contrato. A parte legal não foi tão fácil assim e, recentemente, eles conseguiram recuperar as redes sociais 'originais' do grupo para promover o novo comeback. Pelo visto, os memes com Jay B 'Law & Order' fazem sentido sim. @JacksonWang852 Carreiras dentro e fora da música Um dos aspectos que chama atenção nesses últimos anos de pausas obrigatórias do GOT7, seja pelo serviço militar ou por fechamento de ciclos e contratos, é o fato de que todos os integrantes construíram carreiras solo muito distintas e de acordo com seus gostos e personalidades. Jackson criou o Team Wang em 2017, como gravadora e produtora. Porém, foi só em 2020 que o projeto virou também uma marca de design chinesa proeminente, com parcerias com a Fendi, Ray-ban, Armani, Cartier, entre outras. Jackson encabeça a empresa, que possui um time repleto de artistas. Hongjoong soltou indireta para o CEO da Hybe? KQ não confirma (nem nega) Arte UOL Não temos uma posição oficial sobre o assunto KQ, empresa do ATEEZ a empresa soltou nota sobre Hongjoong, líder do grupo, ter citado Bang Sihyuk, um dos CEOs da Hybe, em rap da música 'SMB' Concept photo do ARTMS para o single 'Birth' Divulgação/MODHAUS Grupo da semana: ARTMS Quem acompanha a indústria do K-pop há algum tempo provavelmente conhece o famoso grupo LOONA, que fez muito sucesso na sua curta trajetória, abruptamente interrompida por contratos abusivos. As integrantes entraram com processo contra a ex-empresa do grupo, a BBC (Blockberry Creative), e venceram. Se o grupo não conseguiu continuar junto após todo drama judicial, a boa notícia é que elas seguiram suas carreiras artísticas, e um dos grupos que renasceu do LOONA foi o ARTMS, que reuniu as integrantes JinSoul, HaSeul, Choerry, Kim Lip e HeeJin. ARTMS, derivado de Ártemis, a deusa grega da caça, da vida selvagem e com forte conexão com a natureza e a Lua —um conceito que faz sentido com a história do LOONA, inclusive— tem como representação principal o arco e flecha, que é justamente o lightstick do grupo. Dentro das ARTMS temos a reunião de uma das subunits de maior sucesso do LOONA, as Odd Eye Circle, compostas por Kim Lip, Choerry e Jinsoul. Em 2024 o grupo debutou com um disco completo, intitulado 'Dall', considerado um dos melhores lançamentos do ano no K-pop. As músicas 'Birth', 'Virtual Angel' e 'Flower Rhythm' são destaques. Momento Dramas MBC/Divulgação K-drama: 'Hotel California' Temos aqui um melodrama repleto de angústia, palavras não ditas e ressentimento. Se-young faz uma jovem que foi apaixonada pelo personagem do In-woo quando morava na cidade pequena em que nasceu. Ela nunca teve uma vida fácil e vai embora com assuntos não resolvidos. Anos depois, ela retorna de Seul e precisa se adaptar à vida nova, ao reencontro com o primeiro amor e ao passado complicado que ela evita mexer. Preparem os lenços! 'Motel California', 2025 | Criação - MBC | Elenco - Lee Se-young e Na In-woo | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul Tencent Video/Divulgação 'Guardiões de Dafeng' O drama chinês 'Guardiões de Dafeng' foi feito para Dylan Wang brilhar em um personagem que vive nos dias atuais, mas 'entra' em uma realidade paralela, na Dinastia Dafeng. Com habilidades adquiridas nos tempos modernos, ele se torna um excelente detetive e vira uma espécie de celebridade local. A série é engraçada, feita para quem gosta de animes. Os efeitos especiais são bons, e o próprio Dylan dubla seu personagem. 'Guardians of the Dafeng', 2025 | Criação - Tencent Video | Elenco - Tian Xi Wei e Dylan Wang | Onde - VIKI | País - China iQIYI/Divulgação BoysLove: Your Sky Para alegria dos blzeiros que acompanharam o reality show que 'formou' o casal ThomasKong, temos o debut da dupla como protagonista em 'Your Sky'. Thomas é Fah, o cara mais popular da escola, enquanto Kong faz o fofo e desastrado Rak. O drama reúne uma porção de clichês de comédias românticas que sempre funcionam: o relacionamento falso que faz os protagonistas se aproximarem e criarem sentimentos reais um pelo outro. 'Your Sky', 2025 | Criação - iQIYI | Elenco - Thomas e Kong | Onde - iQIYI | País - Tailândia Publicidade GERAÇÕES K-POP Fin.K.L: um dos primeiros grupos femininos do K-pop DSP Media/Divulgação Fin.K.L: Força Feminina da Primeira Geração Já tivemos por aqui no Gerações a presença de Lee Hyori como solista, mas, antes de brilhar sozinha, ela fez parte de um dos grupos mais bem-sucedidos da Primeira Geração do K-pop: o Fin.K.L Formado em 1998 pela DSP Media, além de Hyori, o grupo também contava com Ock Joohyun, Lee Jin e Sung Yuri, fechando o quarteto extremamente popular no fim dos anos 1990 e início dos 2000. Elas eram 'rivais' do S.E.S —que estava na nossa newsletter semana passada!. O nome do grupo é meio esquisito: Fin Killing Liberty, que significa "acabem com tudo o que oprime a liberdade". O 'fin' do grupo significa fim mesmo, em espanhol. Quem escolheu foram os próprios fãs, na época, em uma pesquisa que a empresa fez. O quarteto se manteve ativo até 2005 e retornou para uma reunião em 2019. Ao longo dos anos de carreira elas lançaram quatro álbuns de estúdio, dois discos especiais e um compilado "Best Of". Alguns dos maiores sucessos do grupo são 'To My Boyfriend', 'Eternal Love' e 'Now'.

ZB1 - Lança 'Doctor!Doctor!' (pré-single)

GOT7 - Lança 'Winter Heptagon' (ep) Terça Minnie (G-IDLE) - Lança 'HER' (primeiro mini álbum) Quinta CIX - Lança 'Thunder Fever' (sétimo ep)

