As meninas do Badvillain não se encaixam exatamente no nugudom do K-pop. Elas debutaram há menos de seis meses e já possuem cerca de 500 mil ouvintes mensais no Spotify. No entanto, muita gente ainda não conhece o grupo, por isso elas estão por aqui.

Com sete integrantes entre 24 e 18 anos (Emma, Chloe Young, HU'E, INA, Yunseo, Vin e Kelly), o grupo foi formado pela empresa BPM Entertainment (a mesma do Taemin) em 2024. Inicialmente, o projeto era para ter seis integrantes, mas sete acabaram debutando.

Três integrantes já haviam participado de programas de competição na TV: Emma esteve no famoso programa de dança 'Street Woman Fighter' em 2021, já HU'E e Yunseo participaram do survival 'My Teenage Girl' entre 2021 e 2022.

O grupo, que possui músicas mais pesadas e com foco no hip hop, possui quatro rappers, entre elas Chloe Young (canadense-coreana) e INA (australiana-coreana). As outras rappers são Emma e Yunseo.

Elas debutaram em junho com o álbum 'Overstep' —'Badvillain' como single principal. Em seguida, lançaram 'Hurricane' e, por fim, agora em novembro, o grupo lançou 'Zoom', semana passada (19).