Vários clássicos do k-pop completam uma década em 2025 Arte UOL/Camila Monteiro Os hits de K-pop que completam uma década em 2025 Camila Monteiro 2025 mal começou, e um dos tópicos bastante comentados no K-pop é sobre a quantidade enorme de grupos famosos que completarão uma década de sucesso com seus debuts e singles. É comum na indústria as empresas planejarem eventos e discos especiais comemorativos para essas datas 'grandes', e 2015 foi um ano enorme para o K-pop, com uma série de grupos bem-sucedidos iniciando suas jornadas de sucesso pela música sul-coreana. Dentre os principais destaques de 2015, que completam uma década esse ano, temos 'I Need U', do BTS, do disco 'The Most Beautiful Moment in Life - Part 1', marco na carreira do grupo, sucesso de público, crítica e fundamental no crescimento do fandom. Foi também em 2015 que Twice debutou com a divertidíssima —e chiclete— 'Like Ooh-Aah'. O grupo debutou em outubro com o disco 'The Story Begins'. A música foi um sucesso gigantesco e teve 50 milhões de visualizações em cinco meses, um feito enorme para a época. EXO, que já era enorme em 2015, lançou um dos seus maiores sucessos, 'Call Me Baby', assim como outro grande grupo da SM, o Red Velvet, com a colorida e extremamente old school K-pop, 'Dumb Dumb'. Teremos em breve o retorno do GFRIEND, que fez muito barulho com 'Me Gustas Tu', parte do segundo EP que o grupo lançou em 2015 e que se tornou o primeiro grande hit das artistas. Outros hits que completam dez anos em 2015: 'Bang Bang Bang' (Big Bang), 'Chained Up' (VIXX), 'Crazy' (4 Minute), 'Hero' (Monsta X), '4 Walls' (f(x)), 'Mansae' (Seventeen). Publicidade @SourceMusic/X Gfriend comemora 10 anos de debut Depois de um disband inesperado, que deixou uma legião de fãs revoltados, o grupo GFRIEND retornará ainda neste mês com o disco 'Season of Memories'. O projeto, feito na mesma empresa que debutaram, a Source Music, é uma comemoração pelos dez anos do grupo, que aconteceu em janeiro de 2015 com a música 'Glass Bead'. Todas as seis integrantes (Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, SinB, e Umji) estarão presentes no comeback especial. Um presente para os buddies, fãs do grupo. Big Hit/Divulgação BTS pode fazer turnê especial 2025 é um ano que promete grandes emoções no K-pop, pois todos os membros do BTS, maior grupo da indústria, acabarão seus serviços militares e retornarão para a música. Ao menos, é isso que a Hybe promete. A mídia sul-coreana, inclusive, vem falando sobre a possibilidade de eles começarem no fim do ano uma turnê comemorativa de dez anos do disco 'The Most Beautiful Moment in Life', marco na carreira deles com o single 'I Need U'. O disco foi a virada na carreira do grupo. Atriz chinesa Zhao Lusi posta updates de sua saúde depois de ser internada às pressas Weibo/Zhao Lusi Sentir-se deprimida pode ser uma emoção, mas a depressão como doença é uma condição médica. Ela não pode ser resolvida simplesmente 'pensando positivamente' ou 'conversando' sobre isso. Zhao Lusi atriz chinesa que foi hospitalizada e escreveu uma longa carta aos fãs explicando o que está acontecendo com ela Grupo de k-pop VIXX na era 'Chained Up' Jellyfish/Divulgação Grupo da semana: VIXX VIXX é até hoje um referencial de estilo e conceito no K-pop. Com performances a frente do seu tempo, o grupo debutou em 2012, fez parte do início da terceira geração do K-pop e possuía seis integrantes em sua formação original: N, Leo, Ken, Hyuk, Ravi e Hongbin (os dois últimos saíram entre 2020 e 2023). O grupo foi formado pela Jellyfish, através do reality show da MNET, chamado MyDOL. O canal é conhecido por produzir diversos shows 'de sobrevivência', que resultam em grupos bastante famosos. Depois de formado, o grupo debutou em 2012 com o single 'Super Hero'. Com conceitos elaborados, coreografias difíceis e looks ousados, o grupo sempre foi conhecido por sair do óbvio, e o maior resultado disso foi o single 'Voodoo Doll', do disco 'Voodoo', lançado em 2013. Posteriormente, o grupo começou carreira no Japão, com o disco 'Darkest Angel'. Entre 2014 e 2015 eles lançaram dois grandes sucessos: 'Error' e 'Chained Up'. Nesse período, Leo e Ravi também debutaram uma unit de sucesso, o VIXX LR. O dueto fez até turnê pela Ásia (Coreia do Sul e Japão). Hoje, VIXX se apresenta com apenas três membros (N, Ken e Leo), já que Hyuk, maknae do grupo, começou seu serviço militar em abril de 2024. Momento Dramas MBC/Divulgação K-drama: 'Quando o telefone toca' Sucesso estrondoso na Netflix, o drama acabou no último fim de semana e dividiu opiniões, com um final polêmico. A trama gira em torno da protagonista, que vive em silêncio e mantém um casamento de fachada com um influente político sul-coreano. Tudo muda quando ela é sequestrada, desencadeando uma série de eventos que abalam as estruturas da relação do casal, cuja convivência é marcada por tensão e aparente desprezo mútuo. É um dark romance cheio de plot twists. 'When the Phone Rings', 2024 | Criação - MBC | Elenco - Yoo Yeon-seok e Chae Soo-bin | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul Youku/Divulgação C-drama: 'Amor Oculto' Relembrando um sucesso de Lusi, temos um dos melhores romances chineses de 2023. A série tem dois atores em ascensão na China como protagonistas. Sem muitos dramalhões e vilões, 'Amor Oculto' narra o romance entre Jiaxu e Sang Zhi. Com diálogos ótimos e muita química, o drama é feito para se apaixonar por Zheyuan e adorar a personagem de Zhao Lusi, que cresce apaixonada pelo amigo do seu irmão e se torna uma mulher madura, independente, com personalidade e apaixonada. Vale muito o play! 'Amor Oculto', 2023 | Criação - Youku | Elenco - Zhao Lusi e Chen Zheyuan | Onde - Netflix One31/Divulgação BL: 'Spare Me Your Mercy' Baseada na famosa novel da tailandesa Sammon (ela fez o roteiro de 'Manner of Death' e 'Triage'), temos Tor e Jaylerr, como o médico Kan e o policial Wasan, respectivamente. Com grandes atuações e cinematografia, a história se passa no interior da Tailândia. Wasan começa a investigar a morte de vários moradores da cidade, todos com doenças terminais. Ele começa a desconfiar de Kan, e a história mistura suspense e uma trama interessante sobre eutanásia, assunto complicado e bem trabalhado aqui. 'Spare Me Your Mercy', 2024 | Criação - One 31 | Elenco - Tor Thanapob e Jaylerr | Onde - iQIYI Publicidade GERAÇÕES K-POP Woozi, principal letrista e produtor do Seventeen Pledis/Divulgação Woozi: a mente brilhante por trás do Seventeen Woozi, ou Lee Jihoon, pode ter apenas 1,66 de altura, mas é uma das maiores estrelas do K-pop, principalmente quando o assunto é escrever letras e produzir faixas. Com mais de 165 músicas registradas no KOMCA (Korea Music Copyright Association), Woozi é responsável por quase todo o catálogo de músicas do Seventeen. O grupo debutou em 2015 e, desde então, o cantor só aumentou sua participação nas faixas, sempre trabalhando ao lado de BUMZU, outro grande produtor e parceiro do grupo. Em 2021, Woozi venceu o prêmio de melhor produtor no AAA, Asia Artist Awards. Nascido em Busan, com 28 anos, Jihoon já começou a escrever e produzir no primeiro disco do Seventeen, '17 Carat', lançado em 2015 com 'Adore U' como faixa-título. Em 2016, o cantor começou a escrever para outros artistas, como Ailee, NU'EST e I.O.I. Em 2019, Woozi se tornou oficialmente um membro do KOMCA e desde então ele segue escrevendo para o próprio grupo, para os colegas de Seventeen (ele fez 'Spider' com Hoshi) e também para algumas trilhas sonoras de dramas, como 'The Tale of Nokdu'. A primeira mixtape do cantor, 'Ruby', foi lançada em 2022, e seu primeiro single foi lançado todo em inglês. Em 2024, ele lançou a música 'What Kind of Future', em homenagem ao Moonbin, que era seu amigo e faleceu em 2023. Manda pra gente! Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br. Playlist GFRIEND, BTS, EXO, Twice, Monsta X. Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do ano do Universo K-Pop. Ouça as Músicas PROGRAME-SE BSS, unit de sucesso do grupo Seventeen, com Boo Seungkwan, Seokmin (DK) e Soonyoung (Hoshi) Pledis/Divulgação Publicidade Segunda GFRIEND - Lança pré-single do disco especial 'Seasons Of Memories'

Onew - Lança 'Connection' (álbum)

Boynextdoor - Lança 'I love you' (single digital) Terça Kwon Eunbi - Lança 'Snowing' com o rapper Coogie (single digital)

XLOV - Lança 'I'mma Be' (primeiro álbum single) Quarta BSS (Seventeen) - Lança 'Teleparty' (segundo álbum single) Compartilhar essa edição