Bandas de k-pop em alta: DAY6, Xdinary Heroes e The Rose Arte UOL/Camila Monteiro Bandas de K-pop ganham cada vez mais espaço na indústria Camila Monteiro Quando pensamos em K-pop, automaticamente imaginamos idols dançando coreografias muito bem ensaiadas, que são parte crucial dos comebacks, do conceito dos discos e que viralizam entre fãs, seja em festas como em desafios no TikTok. Quase nunca conectamos o K-pop a bandas com integrantes que também tocam instrumentos, embora existam dezenas de idols habilidosos. No entanto, nos últimos anos, bandas com guitarristas, baixistas, baterista e tecladista começaram a ganhar espaço. Artistas 'debutaram' em empresas —incluindo a gigante JYP— que viram uma fatia interessante no mercado. The Rose, uma das bandas mais famosas de pop sul-coreano, começou lá em 2017, mas teve um boom enorme nos últimos anos, incluindo uma passagem pelo Brasil para um show solo e presença no Lollapalooza. O grupo fez um circuito de festivais pelo mundo, incluindo o Coachella, em 2024. A JYP administra duas grandes bandas de K-pop: a DAY6 e a Xdinary Heroes. A primeira está na estrada desde 2015, perdeu o vocalista principal por problemas internos e se reinventou reunindo todos os integrantes após o serviço militar para um comeback de extremo sucesso, o 'Fourever'. Já o Xdinary Heroes, debutou em 2021 e, depois de fazer sucesso com uma pequena turnê local, na Coreia do Sul, em 2023, passou por diversos países da Europa e do sul da Ásia com a 'Break the Brake World Tour'. O grupo também entrou nos circuitos de festivais do país e viu seu público crescer mundialmente. Publicidade Lollapalooza/Divulgação O fator festival Sem dúvida, um dos fatores cruciais para o crescimento dessas bandas mundialmente foi a presença em grandes festivais e turnês mundiais incluindo países em que grupos de K-pop vão menos, como é o caso das nações europeias, onde Xdinary Heroes e The Rose passaram com suas turnês. A estratégia de enviar bandas para festivais é ótima, pois os fãs comparecem, e o grande público tem a chance de conhecer o trabalho dos grupos que, provavelmente, não ouviria de outras formas. JYPE/Divulgação O lado k-poper das bandas As duas grandes diferenças entre grupos de K-pop e bandas de K-pop são: nas bandas, os membros tocam instrumentos e nos grupos os membros dançam coreografias (muito). Fora isso, as empresas aproveitam os aspectos lucrativos e inteligentes do K-pop, principalmente no merchandising, para fazer os fãs se envolverem ainda mais com seus artistas preferidos. As bandas possuem lightsticks, álbuns e photocards colecionáveis e eventos de fan sign para aproximar fã e artista. Park Gunwook, um dos integrantes mais novos e talentosos do ZB1 Wake One/Divulgação todos nós somos LINDOS Park Gunwook membro do grupo ZB1, reiterando que os membros são bonitos, depois do vaamento de um documentos da empresa HYBE que dizia que o ZB1 não era um grupo com sinergia visual Grupo de K-pop Nomad Nomad Entertainment/Divulgação Nugu da semana: Nomad Nomad é o que chamamos de 'nugu clássico'. Com pouco mais de 30 mil ouvintes mensais, o grupo ainda é bem desconhecido do grande público, mas em pouco tempo já lançou uma série de músicas interessantes, que merecem o play. Formado pela empresa Nomad Entertainment e com cinco membros nascidos entre 1999 e 2002 (Sangha, Day, One, Rivr e Junho), o grupo debutou em fevereiro de 2024 e seu líder, Doy, além de ser o rapper principal, também produz e compõe. Todas as músicas do EP e do álbum single intitulado 'Call Back' possuem participação de Doy. 'Automatic' foi produzida e escrita por Doy e Cha Cha Malone, famoso produtor americano. As influências deles são uma mistura de R&B com hip hop, e o nome do grupo significa 'Need Our Microphone and Dances' (Precisamos do nosso microfone e danças). Já o fandom do grupo se chama Base, com os fãs sendo guias importantes dos idols 'nômades', em busca de seu destino e conquista de objetivos. Ainda pequeno, o grupo possui cerca de 20 mil seguidores no X (antigo Twitter) e pouco menos de 100 mil seguidores no Instagram. Sem nenhuma empresa grande por trás, Nomad ainda está na fase inicial de sua jornada, que é bastante promissora. Indicações: 'No pressure', 'Call me back', 'Automatic', 'California love' Momento Dramas ENA/Divulgação Fermentando o Amor O drama acaba de estrear no VIKI e já chama a atenção graças ao carisma imenso de Sejeong, que faz outra personagem divertida, que trabalha com cervejas. Para ajudar sua empresa a não falir, ela precisa da ajuda de um mestre cervejeiro que mora no meio do nada, interpretado por Jongwon. Com clima de interior e personagens secundários engraçados, promete risadas e um romance sensível. 'Brewing Love', 2024 | Criação - ETA | Elenco - Kim Sejeong e Lee Jongwon | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul Tencent Video/Divulgação C-drama: Amor lindo demais Seja em sua versão original chinesa, que foi roteirizada pela própria escritora do livro em que a série foi baseada, ou no drama sul-coreano e tailandês, 'Um Amor Lindo Demais' é daqueles dramas que mostram diferentes períodos da vida dos protagonistas, que se conhecem desde muito jovens e crescem juntos. Acompanhar a evolução, erros e acertos desse grupo de amigos é uma jornada tocante e que faz a gente refletir muito sobre as nossas próprias escolhas. 'A Love So Beautiful', 2017 | Criação - Tencent Video | Elenco - Shen Yue e Hu Yi Tian | Onde - VIKI | País - China GMM 25/Divulgação GirlsLove: Pluto The Series O primeiro GL da nossa newsletter ainda está no ar e, além de trazer um casal muito esperado pelos fãs, com Namtan e Film, que fizeram o BL 'Last Twilght', a trama é digna de novelão bom. Namtan faz o papel de duas irmãs gêmeas. Quando uma delas morre repentinamente, ela finge ser a irmã e acaba descobrindo alguns segredos, incluindo uma amante mulher, interpretada por Film. A série é cheia de plot twists e já está fazendo sucesso. 'Pluto The Series', 2024 | Criação - GMM 25 | Elenco - Namtan e Film | Onde - Youtube | País - Tailândia Publicidade GERAÇÕES K-POP Lee Hyori é tesouro da Primeira Geração OA/Divulgação Lee Hyori: multitalento que ultrapassou gerações Um dos nomes mais importantes da história do K-pop e que ultrapassou gerações é Lee Hyori, que hoje, aos 45 anos, como um dos poucos nomes da primeira geração que se manteve na mídia por quase três décadas. Hyori debutou em 1998 com o famoso quarteto sul-coreano Fin.K.L, um dos maiores destaques da primeira fase do K-pop. O grupo fez muito sucesso entre os anos 1990 e início dos anos 2000, com sete discos lançados, entre álbuns completos, EPs, minis e especiais. As músicas eram bastante influenciadas pelo R&B americano em alta na época. Em 2003, Hyori debutou solo com o disco 'Stylish', e o single principal, '10 minutes', foi um sucesso gigantesco, que rendeu diversos prêmios para a cantora. Ela era tão famosa na época, que os sul-coreanos usavam a expressão 'Síndrome Hyori'. Além do sucesso musical que Hyori conquistou nos anos 2000, a cantora se tornou ainda mais conhecida no país graças a programas de variedades, em especial ao 'Family Outing', um dos programas dominicais mais assistidos na Coreia do Sul. Na época, Hyori se tornou a mulher mais bem paga no mundo do entretenimento. Nos últimos anos, Hyori fez uma série de outros programas, reality shows e comeback na com as Refund Sisters, um grupo 'dos sonhos' que ela criou com Uhm Jung-hwa, Jessi e HwaSa. O quarteto lançou, em 2020, a música 'Don't Touch Me', que alcançou o 1º lugar na Coreia. Manda pra gente! Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br. Playlist TXT, VIVIZ, Minho, The Boyz, Kep1er. Ouça a seleção de Splash com músicas recém-lançadas de seus artistas favoritos do Universo K-Pop. Ouça as músicas PROGRAME-SE NCT Dream retorna com quarto álbum, 'Dreamscape' SM Entertainment/Divulgação Publicidade Segunda Enhypen - Lança 'Romance: Untold - daydream -' (segundo álbum repackage)

NCT Dream - Lança 'Dreamscape' (quarto álbum)

Yuta (NCT 127) - Lança 'Depth' (versão física do primeiro miniálbum)

Kave - Lança 'Say My Name' (segundo EP)

TWS - Lança 'Last Bell' (single digital)

TIOT - Lança 'Take it Slow' (terceiro single digital) Terça Big Ocean - Lança 'Follow' (primeiro miniálbum) Quarta Stray Kids - Lança 'Giant' (segundo álbum japonês)

STAYC - Lança 'GPT' (quinto single japonês)

Omega X - Lança 'To.' (segundo miniálbum japonês) Quinta Yves (ex-LOONA) - Lança 'I Did' (segundo EP)

Primrose - Lança 'Steal Heart' (terceiro miniálbum)

Daychild - Lança 'Crescent' (segundo single álbum)

Younha - Lança 'Growth Theory: Final edition' (sétimo álbum repackage) Sexta Jin (BTS) - Lança 'Happy' (primeiro álbum)

Ateez - Lança 'Golden Hour: Part.2' (décimo primeiro miniálbum)

CLASS:y - Lança 'Love XX' (terceiro miniálbum)