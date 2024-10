Segunda-feira, 21/10/2024 Livres da YG individualmente, Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa brilham em carreiras solo Arte UOL/Camila Monteiro Blackpink: carreira solo das cantoras deslancha com saída da YG Camila Monteiro No final de 2023, as quatro integrantes do Blackpink, um dos maiores grupos de K-pop da indústria, resolveram não renovar o contrato com a YG, empresa que criou o grupo e é uma das 'originais' da cena musical de pop sul-coreano. O que mais chamou a atenção é que, três delas —Jennie, Lisa e Jisoo— resolveram criar suas próprias empresas e se tornaram CEOs dos seus próprios negócios. Para os blinks, fãs do Blackpink, isso já deveria ter acontecido há muito tempo, e entendemos o porquê em 2024. A empresa atrasou a vida das artistas —poucos lançamentos musicais, nenhuma diversidade em produtores e MVs e uma sensação constante dos fãs de que elas podiam alcançar voos bem mais altos. Lisa foi a primeira. Na LLOUD, lançou o hit 'Rockstar', fez parceria em 'New woman' com a espanhola Rosalía. Recentemente, Lisa divulgou 'Moonlit floor', ode ao sucesso noventista 'Kiss Me'. A cantora também foi uma das atrações do desfile da Victoria's Secret. Jennie criou a Oddatelier para divulgar projetos únicos. Primeiro single em sua própria gravadora, 'Mantra' é mais ousado e original do que tudo que ela havia feito anteriormente. Já Rosé não criou sua própria empresa, mas lançou uma das músicas mais divertidas do ano, 'APT.', em parceria com Bruno Mars. Ela tem um novo Instagram no qual mostra os bastidores —o que denota liberdade maior de criação e aproximação com o público. Criadora da Blissoo, Jisoo é a única atriz das quatro e está com dois projetos grandes na TV: a ficção apocalíptica (inclui zumbis!) 'Newtopia' e a comédia romântica 'Monthly Boyfriend' com Seo In-guk. E é um dos principais rostos da Dior. Publicidade @lalalisa_m/Instagram Estreia de Lisa na Victoria's Secret O famoso desfile da marca Victoria's Secret aconteceu depois de seis anos. Lisa foi uma das principais atrações do evento. Usando as famosas 'asas' de angel, típicas das modelos da marca, a cantora fez um mashup do seu hit 'Rockstar' com 'To Trajadão', do funkeiro brasileiro MC Kaverinha --muito carão, bate cabelo e rebolados no chão. Cantou ainda seu single atual, 'Moonlit Floor', que possui refrão do hit dos anos 1990, 'Kiss Me'. A performance foi sucesso de público e de crítica. @roses_are_rosie/Instagram 'APT.' bate recorde de streamings APT APT APT APT, nos últimos dias todo mundo foi abduzido pelo jogo sul-coreano de bebidas em que Rosé se inspirou para escrever seu novo single com Bruno Mars. A música se tornou o maior début de uma artista feminina no Spotify. E bateu 'Fortnight', de Taylor Swift com Post Malone, como a maior estreia de um dueto em 2024. A música está em segundo lugar no Top 50 Global, com mais de 10 milhões de streamings --atrás apenas de 'Die With a Smile', de Bruno Mars com Lady Gaga. Anton, membro do RIIZE, faz o número sete, movimento que apoia retorno de Seunghan @RIIZEchart/X 7 Anton membro do RIIZE, que não precisou falar mas disse muito ao fazer o número 7 com as mãos Grupo de K-pop 'Ampers&One' FNC Entertainment/Divulgação Nugu da semana: Ampers&One Na última semana saíram as indicações do MAMA Awards 2024. O Ampers&One foi indicado na categoria masculina de Novatos do Ano, um dos prêmios mais importantes do evento. Com sete membros e administrada pela FNC Entertainment, mesma empresa do P1Harmony, o grupo tem menos de um ano de existência, pois debutou no fim de novembro de 2023. Com apenas dois discos, o single álbum de début 'Ampersand One' e 'One Hearted' (2024), o grupo se prepara para o primeiro miniálbum, 'One Question', com previsão de lançamento nesta terça-feira. O single de début do grupo foi 'On and On'. Dos sete integrantes, quatro não são sul-coreanos. Kamden e Kyrell nasceram em Seattle (EUA), Brian nasceu em Vancouver (Canadá), e Mackiah é de New South Wales (Austrália). Jiho, Siyun e Seungmo são de Seul e Incheon (Coreia do Sul). Kamden, Brian e Jiho são conhecidos por participarem do reality show Boys Planet, da MNET, que formou o grupo Zerobaseone. Kamden foi até a final e ficou em décimo sétimo lugar. Antes de debutar, ele já fazia sucesso e teve até fan meeting esgotado na Coreia. O nome do grupo lê-se Ampersandone e seu fandom se chama andear, uma combinação de 'and' com 'dear' (querida em inglês) —conotação fofa sobre a conexão do grupo com seus fãs. Indicações: 'On and On', 'Broken Heart', 'Sheesh', 'Sweet e Sour' Momento Dramas Thing/Divulgação K-drama: 'Love in The Big City' Depois de muito drama (e homofobia) com as divulgações de 'Love in The Big City', o drama estreia nesta segunda-feira. Todos os episódios estão disponíveis --são oito, com cerca de 50 minutos cada um. É a história de um jovem gay, HIV positivo, vivendo amores e desamores em uma Seul que pouco se vê. É um drama queer. Nam Yoon-su faz o papel principal. 'Love in The Big City', 2024 | Criação - TVING | Elenco - Nam Yoon-su e Lee Soo-jyung | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul Dragon TV/IQIYI/Divulgação C-drama: 'Go go Squid!' Com tradução um tanto engraçada, 'Vai Cara de Lula' é um drama que fez muito sucesso na China --teve, inclusive, um spin-off, além dos 41 episódios. A série, por vezes irritante graças a protagonista muito apaixonada, traz aquela relação de gato e rato, pois o personagem de Li Xian é durão, líder de uma equipe de e-sports, cheio de responsabilidades e sem tempo para relacionamentos. 'Go Go Squid', 2019 | Criação - Dragon TV | Elenco - Yang Zi e Li Xian | Onde - VIKI | País: China Line TV/VIKI/Divulgação 'BoysLove: First Note of Love' Charles Tu (History 4) retorna aos BLs. Ele interpreta Neil, músico machucado pela perda trágica do irmão --eles formavam dupla em um musical de sucesso. Sua gravadora, porém, deseja que ele retome a carreira. Neil vai atrás de um novo produtor musical, o prodígio Sea, que sempre foi muito fã da dupla de irmãos. É uma história sobre se reerguer e superar medos. 'First Note of Love', 2024 | Criação - Line TV | Elenco - Charles Tu e Michael Chang | Onde - VIKI | País - Taiwan Publicidade GERAÇÕES K-POP Rapper e empresário, Zico é nome forte da indústria na Coreia do Sul @woozico0914/Instagram Zico: rapper e empresário de sucesso Zico é um daqueles raros casos na indústria sul-coreana de alguém que manteve sua reputação de rapper no meio underground. Ele furou a bolha mainstream ao integrar o grupo de K-pop, Block B, e migrar com sucesso para a carreira solo —repleta de hits e que vão muito bem nos charts. Por fim, criou a própria empresa, a KOZ, hoje subsidiária da Hybe. Líder do grupo Block B, que já passou por esta seção, Zico debutou em 2011. Desde o início já era conhecido por escrever o próprio material e por se envolver na produção das obras. O rapper é um dos idols com maior número de créditos no KOMCA (Korean Music Copyright Association), com mais de 180 músicas. Em 2014, ele fez seu début solo com o single 'Tough Cookie'. Em 2018, deixou a empresa do Block B e, em 2019, abriu a KOZ —no ano seguinte, a empresa virou parte da Hybe Labels. Em 2023, ele debutou o primeiro grupo do seu selo, o Boynextdoor, grande destaque da indústria atualmente. A lista de hits de Zico é enorme, mas os grandes destaques vão para: 'Any song' (um grande hit dele que viralizou), 'SoulMate' (com a IU), 'Spot!' (a mais recente e com participação da Jennie), 'Love & hate' (com a Bibi), 'Bermuda Triangle' (com Crush & Dean, reunião de ícones da cena) e 'I Am, You, You Are Me'. Lançadas entre 2016 e 2024, elas mostram a versatilidade e longevidade do rapper na indústria. Ouça as músicas PROGRAME-SE Aespa retorna com seu novo disco, 'Whiplash' SM/Divulgação Publicidade Segunda Aespa - Lança 'Whiplash' (quinto miniálbum)

ILLIT- Lança 'I'll like you' (segundo miniálbum)

Dxmon - Lança 'Youth Never Die' (segundo single álbum) Terça Purple Kiss - Lança 'Headway' (sétimo miniálbum)

Ampers&One - Lança 'One Question' (primeiro miniálbum) Quarta Visionary Vision (TripleS) - Lança 'Hit the Floor' (single)

BOL4 - Lança 'Bloom' (single)

&Team - Lança 'Jyuugoya' (digital single álbum) Quinta Jaehyun (NCT 127) - Lança 'Unconditional' (single) Sexta Jin (BTS) - Lança 'I'll Be There' (pré-single)