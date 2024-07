Terça-feira, 23/07/2024 Hyunjin (SKZ) e Jimin (BTS) fazem a linha latin lovers Montagem UOL Verão sul-coreano traz latinidades para o k-pop Camila Monteiro Vamos! Lobo. Ratatata. Ritmos latinos, cabelos coloridos com cores quentes, Stray Kids falando espanhol e Jimin dando uma 'irmã' para Filter. Tudo isso no verão da Coreia do Sul, que vai do início de junho até o fim de agosto. Na sexta passada, houve dois lançamentos muito esperados com 'Ate', novo disco dos SKZ, e 'Muse', de Jimin. E nenhuma surpresa que as melhores músicas de ambos os discos têm dois pés e duas mãos na América Latina. O explosivo single 'Chk Chk Boom', dos Stray Kids, além de usar palavras em espanhol, tem em um dos seus melhores momentos —o verso de Changbin— um rap repleto de 'erres' puxados, bem característicos dos latinos. O rapper mostrou que, se precisar hablar, não vai ser nada difícil para ele. Anteriormente, eles já tinham feito a ótima 'Maknae on Top', com influência latina. Já Park Jimin não escolheu 'Be Mine' como single principal, mas a música se destaca tanto que já fez seu nome ao lado de outro solo latin lover e inesquecível do cantor, 'Filter', do disco 'Map Of The Soul: 7'. Jimin se diverte em todas as performances da música, e, infelizmente, só se pode imaginar como seria a coreografia de 'Moving, coming, loving yeah yeah yeah'. Os ritmos latinos não são novidade no K-pop, muito pelo contrário. Existe uma série de grupos conhecidos pelos sucessos Latam. Kard, Superjunior, TRI.BE sempre fizeram essa linha. Recentemente, Ateez, (G)I-DLE e grupos como Twice e TXT se aventuram em singles cheios de malemolência. Os looks do verão sul-coreano O K-pop é conhecido pelos cabelos coloridos e muitas montagens de looks, mas nesta época de verão, ainda mais com o crescente sucesso de ritmos latinos e africanos (a cantora Tyla tem bastante participação nisso), a estética é toda voltada a cabelos em tons quentes, pernas de fora, muitos acessórios e camisas coloridas 'Agostinho Carrara'. Quase todo grupo que faz comeback neste período tem um membro de cabelo laranja ou vermelho. Alguns possuem ambos. Cores quentes para dias fervendo. JYP/Divulgação JYP investe na América Latina E parece que toda essa estratégia de colocar palavras em espanhol nas músicas não é nada à toa. Já faz um tempo que a JYP ensaia aproximação com países da América Latina, com J.Y.Park, inclusive, passando pelo Brasil e dançando com centenas de fãs dos grupos da empresa da qual ele é CEO. Na última semana foi confirmado que eles vão ter uma subsidiária latina e que farão um reality, 'L2K' (latin to korea), para formar um grupo musical cujo foco é o mercado latino (que sabemos, é gigante). Giro K-pop 2NE1 voltará para uma turnê especial de 15 anos do grupo! @chaelincl/Instagram Bem-vindas de volta 2NE1 YG Empresa confirma o retorno do grupo O grupo de k-pop Lapillus MLD Entertainment/Divulgação Nugu da semana: Lapillus Aproveitando a temática latina da newsletter da semana, o nugu da vez não anda muito bem pelas confusões da empresa —sempre ela— e tem uma integrante filipina-argentina, a Chanty, que está em hiato por causa de uma doença. O grupo, Lapillus, debutou há dois anos, em 2022, e conta com outras cinco integrantes além de Chantal: Shana, Yue, Bessie, Seowon e Haeun. O grupo possui dois miniálbuns, o 'Girls Round Part 1' (2022) e o 'Girls Round Part 2' (2023). Elas debutaram com 'Hit Ya' e possuem singles em japonês e em espanhol. Metade do grupo nasceu na Coreia, e a outra metade, nos Estados Unidos, Filipinas e Japão. No início do ano, a MLD Entertainment, empresa do grupo, soltou um comunicado no qual afirma que Chanty sofre de síndrome da fadiga crônica. Com o diagnóstico, ela precisou se ausentar das promoções e performances futuras. De lá para cá, a empresa passa por problemas financeiros e muitos funcionários foram dispensados, o que deixa os fãs (chamados de lapis) preocupados com um possível disband. Apesar de todo o caos, muito comum quando se fala de grupos pequenos, as meninas são muito talentosas. Shana já participou do 'Girls Planet 999', em 2021, que formou o grupo Kep1er, e foi eliminada na final. Anteriormente, ela participou do projeto SO.ON. A seguir, destaques da pequena carreira delas e o que vale o play. Indicações: 'Hit Ya','Gratata', 'Who's next?, 'ULALA (versão espanhola)' Momento Dramas Disney+/Divulgação K-drama: 'Em Movimento' Vencedora de diversos prêmios asiáticos, 'Em Movimento' é um sucesso de público e de crítica e um dos dramas mais vistos da Disney. A série, baseada em um webtoon, acompanha três adolescentes com mutações genéticas e superpoderes que levam suas vidas 'normalmente' até começarem a ser perseguidos por organizações duvidosas. É ação da melhor qualidade, com atuações excelentes, efeitos ótimos e uma história que aborda geopolítica e família muito bem. A série merece todo o hype. 'Moving', 2023 | Criação - Disney+ | Elenco - Zo Insung e Lee Jungha | Onde - Disney+ | País - Coreia do Sul iQiyi/Divulgação C-drama: 'Amor Colateral' Infelizmente, a China não produz dramas LGBTQIAP+, ao menos não explicitamente. Apesar disso, a produção tem uma parceria entre China e Tailândia, que distribui a série mundialmente, e que conta um romance histórico chinês gay! Adaptado de uma novel, a história de Xiao Bao e Huai En é divertida, confusa e fofa. Xiao Bao se apaixona por uma 'fada', que, na verdade, é Huai En. O elenco é muito bom e as caracterizações idem. A série terá 12 episódios e já possui quatro disponíveis. 'Meet You at the Blossom', 2024 | Criação - iQiyi | Elenco - Li Le e Wang Yun Kai | Onde - Viki | País - China One 31/Divulgação Boys Love: 'Século de Amor' 'Século de Amor' traz Daou e Offroad em uma história de amor cheia de efeitos especiais duvidosos, mas com um roteiro bem atual e engraçado. San, personagem de Daou, perdeu sua amada de forma trágica havia quase cem anos e vai atrás de um Sábio para reencontrá-la. Com pedra mágica, a amada acaba reencarnando em um homem, Vee, interpretado por Offroad. San não envelheceu nada, mas é um idoso que precisa aceitar que está apaixonado por um homem e a descoberta rende cenas ótimas. 'Century of Love', 2024 | Criação: One31| Elenco - Daou & Offroad | Onde - Netflix | País - Tailândia GERAÇÕES K-POP YG Entertainment/Divulgação CL: Alpha do K-pop Já falamos de 2NE1 na seção 'Geração', mas nada mais justo que trazer CL, o maior nome do grupo, para comemorar o retorno de gigantes da indústria. De volta à YG (curiosa para saber como foi essa conversa), o grupo fará uma turnê para comemorar 15 anos de carreira. Um single comemorativo será lançado, e o início está marcado para outubro deste ano. Há alguns meses já existiam conversas de que um comeback do grupo poderia acontecer. E 2024 parece ser o ano dos retornos de vários ícones da Segunda Geração. Os blackjacks, fãs do grupo, receberão um 'hello bitches', ao vivo, direto da boca de uma das maiores rappers do K-pop: Lee Chaerin, a CL. A cantora e rapper, que ficou na YG de 2009 até 2016 para promover o grupo, lançou singles solo ainda na empresa e todos fizeram bastante barulho. O primeiro, em 2013, foi 'The Baddest Female', sempre empoderada e à frente do tempo. No ano seguinte, CL lançou 'MTBD (mental breakdown ou surto em português)'. A música tocou na trilha da série americana 'Lucifer'. A partir de 2015, o 2NE1 entrou em hiato, e CL teve dois lançamentos sob o selo da YG: 'Hello bitches' e 'Lifted'. Com 'Lifted' ela se tornou a primeira artista feminina solo sul-coreana a entrar no topo da Billboard Hot 100. Infelizmente 2016 foi o ano do disband do grupo, e foram dois anos de hiato até CL lançar seu novo projeto, em 2019, intitulado 'In the Name of Love'. Em 2021, ela lançou um full álbum, com 11 músicas. 'Alpha' foi bastante aclamado pela crítica, merecidamente, pois o disco é excelente e sintetiza a carreira de CL que passou por muitos altos e vários baixos, todos eles envolvendo a YG. Boa sorte para ela (e para Dara, Minzy e Park Bom) nesse retorno. @bts_bighit/X Playlist Jimin, Stray Kids, The Boyz, NCT 127. Ouça a seleção de Splash com músicas recém-lançadas de seus artistas favoritos do Universo k-pop. Ouça as músicas PROGRAME-SE Kara retorna em um comeback especial RBW/Divulgação

Mark Tuan, Julie e Natty (KioF) - Lançam 'Superpower' (trilha para o jogo 'Valorant')

Kara - Lança 'I do I do' (single digital especial de retorno do grupo)

Dignity - Lança 'Digmotion' (primeiro miniálbum)

Kave - Lança 'Fight of Ideas' (primeiro ep) As próximas semanas terão programação reduzida de comebacks devido aos Jogos Olímpicos! Compartilhar essa edição