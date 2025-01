Diversos idols famosos da terceira geração serão dispensados em 2025 Arte UOL/Camila Monteiro 2025 é ano da volta de grandes idols do K-pop após o serviço militar Camila Monteiro 2025 é um ano de fortes emoções para quem é fã de grupos masculinos de K-pop da terceira geração. Isso porque a maioria dos idols que nasceram entre 1993 e 1996 está cumprindo serviço militar obrigatório e deve sair ainda neste ano. Na Coreia do Sul, todos os homens são obrigados a servir ao Exército, com algumas dispensas excepcionais por motivos de doenças graves. Idols que possuem problemas físicos leves cumprem o serviço como funcionários públicos, como é o caso do Yoongi (Suga do BTS), Jeonghan (Seventeen), entre outros. Os integrantes mais novos do EXO, Kai e Sehun, foram os últimos a se alistar no grupo, e ambos finalizam suas obrigações neste ano: Kai, funcionário público, será liberado em fevereiro; e Sehun, em setembro. Monsta X já voltou aos poucos, com Shownu e Minhyuk já dispensados. O mais recente foi Joohoney, que saiu no fim da semana passada. Kihyun sai em fevereiro, e Hyungwon, em maio. Joohoney serviu na mesma divisão que Kim Namjoon de BTS. Por falar em BTS, o grande retorno do grupo deve acontecer ainda em 2025, já que todos finalizam os serviços obrigatórios neste ano. Jin e J-Hope já saíram, Jin lançou disco solo, e Hobi iniciará sua turnê mundial 'Hope on the Stage' em fevereiro. Os outros cinco membros saem em junho: Namjoon e Taehyung no dia 10 de junho, Jimin e Jungkook no dia 11 de junho, e Yoongi no dia 21. Por fim, o líder do NCT, Taeyong, foi o primeiro de todos os 25 membros a se alistar no Exército, e o rapper deve finalizar suas obrigações no dia 14 de dezembro deste ano. Starship/Divulgação Joohoney de volta do serviço militar No último dia 25, Joohoney, do Monsta X, foi finalmente dispensado do serviço militar. O rapper até já deu as caras nas redes sociais, fazendo dancinhas e trends, sozinho e com os colegas de grupo. Outros dois integrantes do Monsta X sairão neste ano do serviço obrigatório: Kihyun, no fim de fevereiro, e Hyungwon, em maio. O restante já serviu, e o maknae, I.M, deve se alistar em breve. O restante do grupo foi dispensado antes. Agora é esperar pelo comeback antes do serviço de I.M. @got7official/X GOT7 faz sucesso no retorno Outro destaque da terceira geração que fez um retorno de sucesso recentemente foi o GOT7. Com quatro integrantes sul-coreanos, dois deles já serviram e retornaram (Jay B e Jinyoung), e dois devem ir ainda em 2025: Youngjae e Yugyeom. O restante do grupo não nasceu no país e não precisa servir. A reunião dos 7 marca um momento "entre serviços militares" e aconteceu depois de três anos. Escrita por Bambam, "Python" furou a bolha e está conquistando novos fãs. Mosbank conversou com Splash em entrevista em São Paulo UOL/Camila Monteiro Finalmente vamos fazer um BL com pessoas normais. Nenhum bilionário, nenhum ser fantástico, apenas duas pessoas normais se apaixonando Isbanky ator tailandês que veio ao Brasil com Mos, seu parceiro de séries, participar de eventos Grupo Monsta X Starship/Divulgação Grupo da semana: Monsta X Com o retorno de Joohoney, o grupo da semana éo Monsta X, que completa uma década de carreira em maio deste ano. A banda, que foi formada em um programa de TV da MNET, 'No Mercy', segue gerenciada pela Starship Entertainment. Originalmente com sete integrantes, o grupo teve a saída de Wonho em 2019, seguindo com Shownu, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney e I.M. Monsta X é um dos grupos masculinos mais bem-sucedidos da terceira geração do K-pop e já veio ao Brasil duas vezes, em 2018 e 2019. Ele possui uma extensa discografia, que começou em 2015 ao debutar com 'Trespass'. Ao todo, eles possuem nove discos de estúdio, 12 EPs, três álbuns em japonês e dois em inglês. O grupo participou de várias trilhas sonoras e de eventos de grande porte, como as Paralimpíadas de 2020 em Tóquio. Com rappers que escrevem as próprias músicas e canções mais pesadas, Monsta X é considerado um grupo referência da terceira geração para idols mais jovens. Além de sucesso local e mundial, ele mantém um grande número de fãs, as monbebes (meus bebês em francês). Hits do grupo para ouvir/ver: Hero, Dramarama, Shoot Out, Love Killa Momento Dramas Netflix/Divulgação Pergunte às Estrelas Com um elenco repleto de grandes nomes da dramaturgia sul-coreana, a série teve um investimento milionário e é um romance completamente diferente, pois se passa no espaço. Original da Netflix, o drama não está indo muito bem de audiência, mas traz Minho no seu 1º papel como não milionário, além de ter diálogos peculiares e ser bem diferente de K-dramas que costumamos assistir. 'When the Stars Gossip', 2025 | Criação - Netflix | Elenco - Lee Minho e Gong Hyojin | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul VIKI/Divulgação Everlasting Longing Quem está em busca de um dramalhão chinês daqueles épicos e cheios de tensão, cenografia e figurinos luxuosos, ele está aqui. Temos a plot 'haters to lovers', protagonista que finge ser homem para conseguir reerguer sua família, jogos políticos e muita tensão sexual entre os protagonistas. O drama tem 30 episódios e ainda está em andamento. A trama tem muitas reviravoltas e personagens duvidosos. 'Everlasting Longing', 2025 | Criação - Tencent Video | Elenco - Angelababy e Song Wei Long | Onde - VIKI | País - China Channel 3/Divulgação GL: Gap The Series Um dos dramas de girls love, amor entre mulheres, que mais fez sucesso nos tempos recentes é 'Gap The Series', que fez FreenBecky se tornar muito popular entre fãs do gênero. Com um romance de escritório pouco usual, Becky interpreta Mon, uma estagiária apaixonada por Sam, que CEO da empresa em que ela começou a trabalhar. O problema? Sam não é bem como Mon imaginava. A química das duas é ótima e vale o play. 'Gap The Series', 2022 | Criação - Channel 3 | Elenco - Freen e Becky | Onde - YouTube | País - Tailândia GERAÇÕES K-POP Baby V.O.X: um dos grandes destaques femininos da primeira geração D.R Music/Divulgação Baby V.O.X: O lado fofo da primeira geração Seguindo com os grupos da primeira geração do K-pop, gigantes na época mas pouco conhecidos por fãs da indústria atual, temos nesta semana o Baby V.O.X, um dos grupos femininos de maior sucesso nos anos 1990, ao lado de S.E.S e Fin.K.L. O nome do grupo é um acrônimo: V(oices/vozes), O(f/de), X(pression/expressão). Sua composição mais conhecida é com as artistas Kim E-Z, Lee Heejin, Kan Miyoun, Shim Eunjin e Yoon Eunhye. Elas fizeram parte da Onda Coreana, que conquistou sucesso gigantesco fora do país, incluindo no difícil e fechado mercado chinês. O grupo ficou em atividade de 1997 até 2006, quando anunciou oficialmente o seu disband. Em dezembro de 2024, elas se reuniram no festival de música da KBS e fizeram uma colaboração com o grupo Kiss Of Life. Conhecidas pelo estilo fofo, 'kawaii', o grupo não fez sucesso logo que debutou, pois o público as considerou muito parecidas com as Spice Girls, sucesso mundial na época. Foi com o segundo single, 'Ya Ya Ya', assumindo o conceito mais girly, que o grupo deslanchou. Ao todo, Baby V.O.X possui sete discos de estúdio, lançados entre 1997 e 2004. Além de um compilado e um EP japonês. Premiada nos shows musicais sul-coreanos, a banda se consagrou como uma dos maiores do início da história do K-pop. Manda pra gente! Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br. Playlist Minnie, GOT7, &Team, CIX e Jin. Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do ano do Universo K-Pop. Ouça as Músicas Publicidade PROGRAME-SE Jeonghan iniciou serviço militar, mas deixou um single especial para os fãs PLEDIS Entertainment/Divulgação Segunda Eunhyuk (Super Junior) - Lança 'Explorer' (primeiro mini álbum) Quarta ZEROBASEONE - Lança 'Prezent' (primeiro EP japonês)

Jeonghan (Seventeen) - Lança 'Better Half' com Omoinotake (single especial)

