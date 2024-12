Não é incomum encontrar pessoas por aí dizendo que a verdadeira campeã do BBB 24 foi a Bia do Brás, recentemente rebatizada como Bia do Brasil pela Globo, já que está bombando de trabalhos publicitários e na TV. Mesmo Fernanda Bande recebe o título hipotético por alguns fãs pelos mesmos motivos. Já em A Fazenda, existem os telespectadores profundamente magoados com a saída precoce de Zé Love, que consideram o grande injustiçado pela produção do programa e também por parte do público, que teria embarcado em ilusões do grupo vencedor. Apesar das vitórias maiúsculas e incontestáveis de Davi e Sacha, essa polarização da audiência por conta de suas performances nos realities só valoriza ainda mais ambos os programas em 2024. Uma temporada brilhante para os fãs do gênero. Davi não foi apenas o protagonista do BBB 24 —ele foi o BBB 24. E durante muitos anos será lembrado em verso e prosa como um dos participantes mais ativos, interessantes e estratégicos para qualquer atração de entretenimento televisivo. Sacha também soube conduzir com brilhantismo uma história que caiu no colo dele. Há quem faça do limão uma limonada. Ele montou uma paleteria mexicana e uma franquia de tortas com a limonada que lhe deram. Todo campeão sempre será discutido e as tentativas de invalidá-los são uma prática comum, até esperada por parte de quem fica com dor de cotovelo ao ver seus favoritos caírem pelas tabelas. Que a habilidade de Davi e Sacha inspire ainda mais aspirantes à fama em 2025, para deixar as disputas um pouco mais emocionantes. Voltamos a qualquer momento com novas informações.