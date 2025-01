Diego Hypólito já avisou que paira na sua mente a possibilidade de apertar o botão e desistir do BBB 25. Seria uma perda irreparável para o programa, pois trata-se de um dos poucos personagens que exerceram algum fascínio sobre o público por enquanto. Durante a tarde de ontem ele estava cantando louvores enquanto fitava o tal do botão, que reluzia na perigosa cor verde. Muita gente ficou preocupada. Eu fiquei preocupado. Mas logo o temor passou -aparentemente, estava apenas com a cabeça em outro lugar. Daniele Hypólito está também demonstrando uma grave insegurança em relação à permanência no jogo. Na madrugada, pretendia se entrosar com um grupinho de mulheres, mas foi prontamente rejeitada: Camila avisou que estavam conversando sobre jogo e sua presença não era bem-vinda. Esse tipo de cena é terrivelmente comum no BBB, mas com a Danica bateu diferente. Ela sempre deixa muito evidente uma dor muito grande pelo medo da rejeição, e ficou arrasada com o desencontro com as outras participantes. Como sempre, Gracyanne manteve seu padrão de tentar ser simpática com todo mundo: mesmo estando na rodinha da rejeição, correu para socorrer as emoções da ginasta. E ajudou a carregar nas tintas: avisou que se tivesse sido com ela, teria apertado o botão e ido embora. Um drama! Os irmãos Hypolito estão vivendo dias difíceis na casa. São rejeitados pelo elenco todo e não conseguem se enturmar. Diego é para cima, Daniele é para baixo. Mas esse ying e yang não chega a trazer muito equilíbrio, pelo menos até agora. Agora há pouco, Diego disse que se a irmã continuar tristonha e pelos cantos, o melhor é eles apertarem o botão e irem embora. Espero de coração que não façam isso. Essa dinâmica entre os dois é a mais interessante da temporada, e acredito que serão acolhidos pelo público. Torço para que cheguem até a formação de paredão no domingo! E voltem vitoriosos na terça-feira carregados pelos braços do povo. Voltamos a qualquer momento com novas informações.