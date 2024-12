Estou abismado com os dois primeiros episódios de Beast Games, novo programa semanal da Prime Video. Apresentado por MrBeast, o maior e mais popular youtuber do planeta com 338 milhões de seguidores, a premissa do game show parece ser provar que todo mundo é corruptível. Segundo a hipótese de Beast Games, o principal desafio é descobrir qual é o preço de cada um. O prêmio final é o escandaloso valor de 5 milhões de dólares. Mas uma grana muito maior é distribuída no decorrer dos episódios. São mil participantes no começo do jogo. E, já na primeira prova, MrBeast oferece 1 milhão de dólares para quem desistir do programa. Só que, se mais pessoas desistirem, dividem a quantia entre si. No final, sobrou menos de 20 mil dólares para cada desistente. No último desafio do segundo episódio, as equipes precisavam decidir quem seria seu representante menos corruptível. Se ele aceitasse o "suborno" proposto pelo programa, todos do time seriam eliminados. Só depois é explicada a seguinte regra: se ele aceitar a grana, não é eliminado —só o resto dos colegas. O capítulo se encerra antes de sabermos se alguém aceitou a clamorosa quantia de 1 milhão de dólares para eliminar todos os seus parceiros e seguir na brincadeira. Particularmente, confesso que meu único receio seria não esperar chegar no valor máximo para apertar o botão. Além dos problemas profundamente filosóficos que cada desafio propõe, chama a atenção a edição frenética e ao mesmo tempo linear do programa. Em 40 minutos, não há um só momento de respiro para não prestar atenção. É magnético, como se estivéssemos navegando por uma timeline muito interessante do TikTok. A próxima oferta de dopamina é sempre mais interessante que a anterior. Degradante, humilhante e revoltante! Por mim, tudo bem. Beast Games é a melhor novidade da TV nesse apagar das luzes de 2024. Os próximos 8 episódios serão exibidos semanalmente pela plataforma de streaming da Amazon, sempre às quintas. Espero que dê tempo para o BBB 25 copiar algumas coisas. Voltamos a qualquer momento com novas informações.