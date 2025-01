Não basta a convivência! Não bastam os memes engraçados! Não bastam os ovos de Gracyanne! Não basta a eliminação da semana. O BBB precisa acompanhar o ritmo de um mundo em colapso. As câmeras 24 horas do Globoplay já não atraem mais o mesmo interesse de outrora pela mera contemplação. Já sabemos como é a vida em confinamento, e conhecemos os desafios e delírios provocados pela convivência. Fiquei preocupado com a edição de terça-feira do BBB na Globo. Dei risada com Rafael Portugal e os memes do quadro Fanfic, mas será que faz sentido colocá-los no mesmo dia? A quantidade de retrospectivas e contextualizações passou a impressão de que não está acontecendo nada de realmente interessante na casa. Nada foi importante para a construção da grande trama da temporada até agora -ela simplesmente não existe ainda. É possível argumentar que o programa acabou de começar, mas 10 dias em 2025 é praticamente o infinito. Existir não é suficiente. A disputa não é só pelos likes, mas também pelo rancor, pela preocupação e pelos debates acalorados. Trump acaba de tomar posse e agora o mundo aprofundará seu ritmo frenético graças a medidas polêmicas e polarização nas redes sociais. Ninguém aprendeu tanto com os desafios da economia da atenção quanto os políticos. Em um contexto no qual o algoritmo do TikTok mudou o panorama do consumo de conteúdo. Somos capazes de ficar horas recebendo estímulos de dopamina em vídeos aleatórios para nem lembrar do que acabamos de assistir logo na sequência. O único participante recente que parece ter entendido a urgência das emoções imparáveis foi Davi Brito, o principal responsável pelo sucesso do BBB 24. Mesmo quando o reality não demandava, ele tratava de entregar. Pois é preciso demandar. A produção do programa precisa compreender a equação que norteia a sociedade civil. Um show às quartas não é suficiente. Decisões repetitivas e protocolares não são suficientes. O elenco precisa de um chacoalhão diário, tanto quanto o público. Essa é a briga que o BBB tem pela frente. Voltamos a qualquer momento com novas informações.