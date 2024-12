Sou completamente fascinado pelo BBB 21! Foi um período muito difícil para toda a sociedade, com as dificuldades, medos e inseguranças referentes à pandemia que assolava o planeta.

Aquela temporada do reality show foi uma lufada de ar fresco no meio do caos. E isso é plenamente refletido na intensidade com que acompanhamos as aventuras de Juliette, Gil do Vigor, Karol Conká e tantas outras excelsas figuras.

O elenco era estelar, extremamente carismático: todo mundo funcionou muito bem. Não por acaso, boa parte até hoje colhe os louros daquela química espetacular. Foram gigantes! E ainda são.

Mas analisando a narrativa daquela temporada, considero morna na maior parte do tempo. Todos os principais fatos aconteceram logo nas primeiras semanas -incluindo a festa indiana que parou o Brasil.

Na maior parte do tempo, o BBB 21 foi sustentado pelo magnetismo do elenco e alguns lampejos interessantes, como a briga do basculho, o paredão falso da Carla Diaz e a queda do G3.

Por isso tudo, sou muito mais fã do BBB 20 -que também tinha um elenco incrível, mas as coisas aconteceram de maneira mais contínua. E observando agora com maior distanciamento, coloco em um patamar até superior o recente BBB 24.

A responsabilidade pela escalação mais importante do ano ficou nas mãos do público! Foi uma votação popular que garantiu a vaga de Davi Brito no programa. E carregado pelo povo ele chegou até o prêmio da grande final.

Passou por vários desafios, principalmente pela rejeição que sofria dos colegas. Mas trabalhou proativamente para garantir que o BBB 24 não ficasse um único dia sem pauta. Era assunto das 4h da manhã, quando ele preparava o café da manhã, até o último bate-boca das festas ou dinâmicas ao vivo. A audiência soube corresponder com carinho.

Davi trabalhou tanto que não parou mesmo depois de vencer. E estabeleceu um novo paradigma de entrega para os futuros participantes de reality. Quem almeja ficar cravado na mente do público precisa entender que nunca consumimos tanto conteúdo na internet quanto hoje, então é bom se esforçar para não deixar o interesse cair.

