Leão Lobo Agora o BBB 25 está finalmente do jeito que a gente gosta: intriga atrás de intriga e entretenimento garantido. Diego Hypólito continua sendo uma das figuras mais marcantes, seja pelas estratégias ou pela risada que consegue irritar até a irmã, Daniele. Aliás, em um momento de sinceridade, ela revelou que tem se vitimizado como parte de seu jogo. Pintou até um triângulo amoroso entre Renata, Maike e Giovanna. Enquanto isso, Gracyanne Barbosa, direta, já deu sua opinião sobre Diego. Para ela, ele está preso ao passado e precisa aprender a olhar para frente, dando a entender que ela mesma é um exemplo disso. Do outro lado da casa, Aline, a policial, jogou um sorrisinho estratégico para as bailarinas Eva e Renata, quase que confirmando o clima entre ela e Diogo Almeida. Será que vem casal novo aí? Já Vitória Strada está tentando descobrir quem andou distribuindo biscoitos para ela no queridômetro. Ela aposta que foram Eva e Renata, mas, na verdade, o crédito é dos irmãos Hypólito. Mal-entendido à vista e confusão no ar. Fora da casa, a noite também foi marcada pela estreia do "Bombástico", novo quadro de Rodrigo Sant'anna, que já chegou com tudo e promete ser um dos grandes destaques da temporada.