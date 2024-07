Quem tem medo de Rock in Rio? Ninguém mais, pelo jeito. Se antes não se via show nem mesmo em São Paulo um pouco antes ou pouco depois do festival carioca (exceto sideshows), tamanha a força do evento, agora as produtoras não parecem temer tanto mais a concorrência e, neste ano, a maratona no Rio surge espremida entre as duas maiores atrações internacionais do ano: The Weeknd e Bruno Mars.

O primeiro faz show único no Brasil no dia 7 de setembro, em São Paulo, menos de uma semana antes da abertura do Rock in Rio. Já Bruninho chega para a primeira apresentação de sua turnê no país menos de 10 dias depois do fim do RiR, que acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.

Abel 'The Weeknd' Tesfaye vem com espetáculo inédito após turnê de sucesso que incluiu dois shows no Allianz Parque, em São Paulo, em outubro do ano passado. Para a nova apresentação, Abel experimenta estádio ainda maior, o Morumbis.

Bruno fará, ao todo, 13 shows no Brasil, em outubro e novembro deste ano, sendo um deles, o primeiro, em 1º/10, com caráter beneficente, em prol do Rio Grande do Sul.

Abel também terá uma causa humanitária em seu show. O cantor é Embaixador da Boa Vontade do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas e vai reverter para essa causa o equivalente a US$ 1 de cada ingresso vendido.