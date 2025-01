Quarta-feira, 29/01/2025 Shirley Manson, do Garbage, se apresenta em Londres, em 2024; em março, a banda vem ao Brasil Jim Dyson/Getty Images Apresentações internacionais reforçam a cena underground de São Paulo José Norberto Flesch Garbage, Mudhoney, Teenage Fanclub, L7, Vapors of Morphine, Clap Your Hands Say Yeah!, Ezra Collective, Amyl and The Sniffers, Two Feet, Graveyard, Danko Jones, TV Smith. Parece a agenda de shows de clubs e pubs de Nova York, mas é a lista de atrações internacionais da cena underground de São Paulo. E olha que essa lista tem shows só do primeiro semestre. OK, Teenage Fanclub vai ser em setembro, mas se colocasse todas, tomaria muito mais espaço nessa newsletter. Há muitas bandas indie vindo ao Brasil e, especialmente, a São Paulo, neste ano. A cidade sempre recebeu muitas atrações para encher as casas fora do mainstream, mas o final de 2024 e principalmente o início de 2025 deixaram claro que essa cena ganha cada vez mais força. Apesar de todas as dificuldades para se trazer um artista mais nichado e lucrar com isso, produtoras como Powerline, Gig, Maraty, Venus, Balaclava e W+, entre outras, estão movimentando esse mercado. Mesmo gigantes do setor de entretenimento, como Live Nation, Move Concerts e 30e, vez ou outra programam alguma banda ou artista solo mais independente em alguma casa de show de São Paulo. Festival A cena indie internacional cada vez mais forte ganha ainda, em 2025, um reforço pesado. O Popload Festival, grande representante desse cenário. volta a ser realizado neste ano, em maio. O Popload, que não tinha uma edição desde 2022, vai reunir St. Vincent, Laufey, Kim Gordon e The Lemon Twigs no Parque Ibirapuera, no dia 31/5. A cantora Norah Jones é headliner e não dá para dizer que é um nome indie, mas qualquer festival precisa ter lucro para manter sua continuidade, e o Popload ainda segue a linha vista em festivais no exterior, atualmente, com um ou dois heads mais populares e uns 20 nomes bacanas que a turma que só escuta paradas de sucesso nunca ouviu falar. Publicidade Camila Cara/Divulgação Hozier fará shows em São Paulo e Rio de Janeiro Um ano após fazer show no Lollapalooza Brasil, Hozier volta ao país, agora para apresentações solo. Conhecido pelo sucesso 'Take Me to Church', faixa de seu álbum de estreia, 'Hozier', de 2014, o artista irlandês de 34 anos canta em São Paulo no dia 30 de maio, no Espaço Unimed. Depois segue para o Rio de Janeiro, onde sobe ao palco do Qualistage no dia 1º de junho. Os ingressos para os dois shows estão disponíveis no site Ticketmaster Brasil. Júlio Guimarães/UOL Fall Out Boy lidera lineup da I Wanna Be Tour 2025 Fall Out Boy é o headliner da I Wanna Be Tour de 2025. O festival será realizado no dia 23 de agosto, em Curitiba, no estádio Couto Pereira; e no dia 30 de agosto, em São Paulo, no Allianz Parque. Good Charlotte, Yellowcard, Story Of The Year, The Maine, The Veronicas e Neck Deep completam o lineup internacional. As bandas nacionais Fresno, Forfun, Dead Fish, Gloria e Fake Number também se apresentam. A venda de ingressos abre nesta quinta (30), no site Eventim. FESTIVAL CARNAUOL CarnaUOL 2025: Veja cinco curiosidades sobre a carreira de Ana Castela Atração do CarnaUOL, Claudia Leitte lança EP com apostas para o Carnaval Baile da Sophia no CarnaUOL? DJ revela planos para apresentação no festival FRASE DA SEMANA A cantora canadense Grimes, de 36 anos, ex-mulher do empresário Elon Musk Kevin Mazur/Getty Images É absurdo que alguém possa ser tão cancelado por algo que um ex fez antes mesmo de ter ouvido falar disso. Grimes Cantora rebateu comentários pedindo seu posicionamento sobre Elon Musk, seu ex IMAGEM DA SEMANA Village People, ícone da era disco, muito cultuado pelo público gay, faz show na posse de Trump Kevin Carter/Getty Images Anitta, Cachorro Grande, Luísa Sonza, Alexandre Pires e Ana Castela (foto), que na semana seguinte vai cantar no CarnaUOL, estão entre as atrações na sexta. Matuê, Os Garotin, Armandinho, Dilsinho e Natiruts estão entre os destaques do sábado. Wagner Meier/Getty Images ABC paulista tem festival de rock no sábado Planet Hemp, CPM 22 (na foto, o vocalista Badauí) e Raimundos estrelam o Estância Let's Rock, no sábado, na Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Vale dizer que acaba tarde. Abre com o CPM, às 21h30. Depois toca o Planet, às 23h15. Raimundos fecha a noite com show que começa à 1h da manhã de domingo. CPM e Raimundos voltam a tocar num mesmo festival em maio, no Porão do Rock, em Brasília. Lionel FLUSIN/Getty Images CasaBloco, em Olinda (PE), une Carnaval e MPB A nova edição da CasaBloco acontece em Olinda (PE), e reúne seis atrações, na Casa Estação da Luz. O foco da programação é mostrar a multiplicidade e a diversidade dos carnavais do Brasil, mas com inserção de outros gêneros. Roberta Sá (foto) é uma das atrações do domingo, data em que o Maestro Spok comanda a noite. No sábado, tocam as DJs pernambucanas Lala K e Allana Marques; e a Orquestra do Maestro Oséas. PROGRAME-SE Os Gilsons, banda que comanda Love Love, a Festa, na sexta, em São Paulo Sergione Infuso/Corbis Quinta Banda Pietá - Casa Natura Musical (São Paulo)

Mahmundi acústico - Bona (São Paulo)

Nervosa - Gravador Pub (Porto Alegre)

Jussara Silveira - Casa da Mãe (Salvador) Quinta e sexta Hindley Street Country Club - Teatro Liberdade (São Paulo) - ESGOTADO NA QUINTA Quinta e dia 6/2 Marcos Valle - Blue Note SP (São Paulo) Sexta Love, Love - A Festa (Os Gilsons, com participações de Céu, Jota.pê e Os Garotin) - Espaço Unimed (São Paulo)

Leather Leone - Red Star (São Paulo)

Los Sebozos Postizos - Casa Natura Musical (São Paulo)

Edgard Scandurra Trio - Asteroid (Sorocaba - SP)

Nervosa e Black Pantera - Circo Voador (Rio de Janeiro) Sexta e sábado Planeta Atlântida (Anitta, Ana Castela, Pedro Sampaio, Lagum e outros na sexta; Natiruts , Matuê , Sorriso Maroto, Dilsinho e outros no sábado) - Praia de Atlântida ( Xangri-lá - RS)

, , Sorriso Maroto, e outros no sábado) - Praia de Atlântida ( - RS) Planta e Raiz - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Belenzinho (São Paulo) Odair José canta 'O Filho de José e Maria' - Sesc Pompeia (São Paulo) O cantor carioca Pedro Luís faz show na terça, no Rio de Janeiro, no Teatro Ipanema Divulgação Sábado Taemin - Vibra (São Paulo)

This Will Destroy You e Jesse Beaman - Casa Rockambole (São Paulo)

Xande canta Caetano - Espaço Unimed (São Paulo)

Pullovers - show de lançamento do álbum 'Vida Vale a Pena?' - Centro Cultural São Paulo (São Paulo) GRÁTIS

Vanguart - Sesc Santo Amaro (São Paulo)

Marcelo Rubens Paiva e Lost in Translation - Blue Note SP (São Paulo)

Estância Let's Rock (Planet Hemp, CPM 22 e Raimundos) - Estância Alto da Serra (São Bernardo do Campo - SP)

Rara: Alto Verão (Mark Farina e outros) - Morro da Urca (Rio de Janeiro)

Latino e Double You - Qualistage (Rio de Janeiro)

Luan Santana - palco na Av. Atlântica (Matinhos - PR) GRÁTIS

Péricles - Parador (Recife)

Nervosa - Célula Cultural (Florianópolis) Sábado e domingo Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - Tokio Marine Hall (São Paulo)

- acústico Engenheiros do Hawaii - Marine Hall (São Paulo) Boogarins - Sesc Vila Mariana (São Paulo)

- Vila Mariana (São Paulo) Ceumar - show no formato voz e violão - Margarida Schivasappa (Belém) GRÁTIS

CasaBloco Olinda (Orquestra do Maestro Oséas , Lala K e Alana Marques no sábado; Maestro Spok + Roberta Sá; e DJ Pepe Jordão no domingo) - Casa Estação da Luz (Olinda - PE) Sábado e dia 8/2 Marcos Valle - Blue Note (Rio de Janeiro) Domingo Derico & Sexteto - show em homenagem a Jô Soares, com falas e recortes do apresentador em vídeo - Bourbon Street (São Paulo) Terça Pedro Luís, com participação de Zélia Duncan - Teatro Ipanema (Rio de Janeiro) Quarta Rotting Christ - Teatro Clara Nunes (Rio de Janeiro)