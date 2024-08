Quarta-feira, 14/08/2024 A Festa do Peão de Barretos 2024 tem shows de Cody Johnson, Daniel e Luan Santana Getty Images e AgNews Cody Johnson, Daniel, Luan Santana: Festa do Peão espera quase 1 milhão de pessoas em 11 dias José Norberto Flesch Cody Johnson, Luan Santana, Daniel, Zezé di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó e Jorge & Mateus, entre outros, estão no lineup da Festa do Peão de Barretos, um dos maiores festivais de música do país, que começa nesta quinta. Pode preparar o visual e o fôlego porque o evento na cidade do interior de São Paulo (424 km da capital) tem 11 dias de duração, e a expectativa é que reúna quase 1 milhão de pessoas em seus cinco palcos, numa área de 2 milhões de metros quadrados. São números comparáveis apenas aos do Rock in Rio. Com a programação principal dividida nos palcos Estádio e Amanhecer, a Festa é realizada pela 69ª vez. Luan Pereira e Lauana Prado abrem a série de shows, nesta quinta, no Parque do Peão. O americano Cody Johnson canta no segundo sábado, 24 de agosto. Astro do country, Johnson está em turnê para promover 'Leather', seu novo álbum. Nascido no Texas, o cantor de 37 anos anda faturando prêmios. Em 2023, 'Til You Can't', escrita por Ben Stennis e Matt Rogers, levou o Grammy de melhor canção country. Também no ano passado, Cody ficou com o prêmio de melhor performance no Country Music Awards e foi considerado o melhor novo artista do country no iHeart Radio Awards. Cody vem ao Brasil para estrelar o maior festival de música sertaneja do país, gênero que ele diz conhecer e no qual acredita que se encaixa. 'O sertanejo tem muito a ver comigo porque eu também canto canções de amor, e minhas canções têm muita paixão, Veja, por exemplo, eu e minha esposa fizemos 17 anos juntos. Tivemos tempos ruins e tempos bons. Então tem todo esse aspecto de amor e vida que eu mesmo experimentei. Isso se traduz muito bem, mesmo em diferentes línguas. Você sente isso mais do que cantando músicas sobre bebida e cerveja.'

Cody Johnson, em entrevista a Splash

Araujo/AgNews

Marina Sena, Criolo e Silva em festival gratuito no ES

Vila Velha (ES) tem um festival sem cobrança de ingresso e com grandes atrações, no fim de semana, O Movimento Cidade reúne shows gratuitos de Criolo (sexta), Marina Sena (sábado) e Silva (domingo). O evento acontece no Parque da Prainha. Boogarins, Tuyo, Eddie e Don L, entre outros, também estão no lineup.

Reinaldo Canato/UOL

Scandurra e Hermeto, grátis, em Floripa

A edição Florianópolis do Porto Blue Sound acontece neste sábado. O festival leva a um palco no Parque dos Coqueiros, a partir das 11h, shows de Edgard Scandurra, Hermeto Pascoal, Hamilton de Holanda e JJ Thames, entre outros. Toda a programação é gratuita e há também atividades para crianças.

BATE-PAPO COM SPLASH

Paulo Ricardo comemora acordo com guitarrista do RPM: 'Celebrando a paz'

Fagner critica imediatismo no mercado: 'Não lembram da música no outro dia'

Marina Lima quer mostrar 'esqueleto' da carreira com nova turnê, 'ROTA 69'

FRASE DA SEMANA

Dado Villa-Lobos foi integrante da formação clássica do Legião Urbana, nos anos 1980 e 1990

Mariana Pekin/UOL

Legião Urbana durou 13 anos e estamos em juízo há 26

Dado Villa-Lobos

Músico falou sobre uso do nome da banda durante programa na TV

IMAGEM DA SEMANA

Travis Scott é preso após brigar com seu segurança em um hotel de Paris; ele foi solto no dia seguinte

BACKGRID/Reprodução X

Van Campos/AgNews

Playlist

Ouça seleção de Splash com músicas de artistas nacionais que se apresentam em palcos do país no fim de semana. A compilação tem cantores e cantoras de vários estilos.

FIQUE ATENTO!

Kieran Frost/Redferns

Franz Ferdinand vem ao Brasil em novembro

A agenda lotada de shows internacionais do fim de ano ganha mais um nome: o Franz Ferdinand, em novembro. A banda escocesa marcou um show em São Paulo, no dia 14/11, no Tokio Marine Hall. O FF tem mais de 20 anos de carreira e é conhecido por músicas como 'Take Me Out' e 'This Fire'.

Mauricio Santana/Getty Images

Lolla vai trocar pulseiras por ingressos digitais

Pode dar adeus às pulseirinhas do Lollapalooza Brasil. A produção do festival anunciou que o ingresso agora será virtual. O motivo seria 'garantir mais segurança e praticidade, e evitar a cobrança da taxa de envio'. Em breve serão divulgadas mais informações sobre a mudança no acesso ao evento.

Buda Mendes/Getty Images

Gilberto Gil anuncia turnê de despedida

'Tempo Rei' é o nome da turnê que vai marcar a despedida de Gilberto Gil dos palcos. O músico baiano de 82 anos vai se apresentar em nove cidades, de março a novembro de 2025. A maratona começa em Salvador, com show na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, no dia 15/3.

PROGRAME-SE

A cantora Céu em show na Alemanha; ela se apresenta festival Vibrar, em Brasília

Engelke/ullstein bild via Getty Images

Quinta

Os Replicantes - Opinião (Porto Alegre)

Quinta, sexta e sábado

Otto - Sesc Pompeia (São Paulo)

Quinta até 25/8

Festa do Peão de Barretos, com Lauana Prado (quinta), Simone Mendes (sexta), Jorge & Mateus (sábado), Edson & Hudson (domingo), Deive Leonardo (segunda), Guilherme & Benuto (terça), Os Menotti 20 anos (quarta), Daniel (dia 22), Luan Santana (dia 23) e Cody Johnson (dia 24), entre outros - Parque do Peão (Barretos - SP)

Sexta

Nebula - Casa Aurea (São Paulo)

Dave Evans (ex-vocalista do AC/DC) - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Duquesa - Audio (São Paulo)

Forfun - Live (Curitiba)

Engenheiros Sem Crea, com Augusto Licks e Carlos Maltz - Ópera de Arame (Curitiba)

Day Limns - CWB Hall (Curitiba)

Clarice Falcão - Opinião (Porto Alegre)

Festival Vibrar (Planet Hemp, Céu, Nação Zumbi e outros) - Parque da Cidade (Brasília) Sexta e sábado Leo Jaime - show Desplugado - Blue Note SP (São Paulo) Sexta, sábado e domingo Festival Movimento Cidade, com Criolo e outros na sexta (16); Marina Sena e outros no sábado (17); e Silva e outros no domingo (18) - grátis - Parque Prainha (Vila Velha - ES) Nando Reis, que divide a noite com Anavitória em Ouro Preto (MG) e Porto Alegre Rafael Strabelli Sábado Porto Blue Sound (JJ Thames & Alexandre França Blues Band, Hermeto Pascoal, Edgard Scandurra, Hamilton de Holanda e outros) - a partir das 11h, grátis - Parque dos Coqueiros (Florianópolis)

Bulldozer - Hangar 110 (São Paulo)

Elegant Trash e Davinski & The Haute Pantzzz - Rock Together Studio (São Paulo)

Angra - show acústico - Espaço Unimed (São Paulo)

Forfun - Clube dos Portuários (Santos - SP)

Fresno - Palácio Sunset (São José dos Campos - SP)

Arô Festival (Céu, Filipe Catto canta Gal, Cynthia Luz e outros) - Santa Uzina (Ribeirão Preto - SP)

Fábio Jr. - show 'Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos', que celebra os 70 anos do artista - Farmasi Arena (Rio de Janeiro)

Sepultura - Ginásio Guanandizão (Campo Grande)

Samuel Rosa - Arena Hall (Belo Horizonte)

Planeta Ouro Preto, com Nando Reis e Anavitória - Estacionamento do Centro de Convenções UFOP (Ouro Preto - MG)

e Anavitória - Estacionamento do Centro de Convenções UFOP (Ouro Preto - MG) Detonautas acústico - Teatro Riomar (Fortaleza)

Day Limns - Opinião (Porto Alegre) Sábado e domingo NTX - grátis - Festival da Cultura Coreana, Praça Cel. Fernando Prestes, Bom Retiro (São Paulo)

Luísa e os Alquimistas - shows da turnê de despedida - Sesc 24 de Maio (São Paulo) Domingo Karate - Cine Joia (São Paulo)

Angra, com participação de Kiko Loureiro - Qualistage (Rio de Janeiro)

Terça

Jinkx Moonson - Teatro Bradesco (São Paulo)

Quarta (21)

Anavitória e Nando Reis - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)