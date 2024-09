Quinta-feira, 05/09/2024 Michael Keaton e Winona Ryder em 'Os Fantasmas Ainda Se Divertem' Warner Bros./Divulgação Tim Burton provoca muitas risadas ao resgatar 'Beetlejuice' Thales de Menezes Tudo está voltando, décadas depois. 'Ghostbusters', 'Twister', 'Gladiador', 'Um Tira da Pesada'... Falta de criatividade? Faturar com um produto já aprovado pelo público? Falta de criatividade é algo difícil de ser associado a Tim Burton. Se o diretor resolveu voltar a seu personagem Beetlejuice, todo mundo aposta que ele irá entregar um bom filme. E 'Os Fantasmas Ainda Se Divertem', nos cinemas, é exatamente isso. Os personagens que conduzem a história de 1988 a 2024 são o demônio Beetlejuice, um muito maquiado e muito engraçado Michael Keaton, e Lydia, personagem de Winona Ryder, a filha adolescente no primeiro filme. Agora, Lydia é mãe de Astrid, vivida por Jenna Ortega, a Wandinha da TV. É engraçado perceber que Jenna é o que Hollywood tem hoje de mais parecido com o sucesso juvenil de Winona nos anos 1980. Para salvar Astrid, Lydia tem que convocar Beetlejuice para ajudá-la. É engraçado? Sim. É um belo delírio virtual? Sim. É Tim Burton em estado bruto? Sim. Então não precisa de mais nada. 'Os Fantasmas Ainda Se Divertem', 2024

Direção Tim Burton

Elenco Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega

Classificação 14 anos

Onde Nos cinemas (Trailer) Publicidade Já disponível na sua tela... Warner Bros./Divulgação Terror passa de pai para filha, e isso é bom A filha de M. Night Shyamalan ('O Sexto Sentido', 'Armadilha') não nega o DNA paterno e faz sua estreia na direção com 'Os Observadores', seguindo a linha de narrativa lenta, tipos bizarros e reviravoltas no roteiro. O clima é de um conto de fadas de terror. Uma garota (a ótima Dakota Fanning) se perde numa floresta e acaba trancada numa casa onde outros três prisioneiros são observados todas as noites por seus carcereiros. 'Os Observadores', 2024 | Direção - Ishana Shyamalan | Elenco - Dakota Fanning, Georgina Campbell, Olwen Fouéré | Classificação - 14 anos | Onde - Max Sony Pictures/Divulgação Um drama explosivo numa escola alemã Indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional, o alemão 'A Sala dos Professores' vai além do entretenimento. Traz uma discussão sobre processos educacionais que nunca desgruda da trama de extrema tensão. A atriz Leonie Benesch entrega uma performance monumental como uma professora recém-chegada a uma escola. Ela acusa uma funcionária de cometer furtos, e isso detona atritos brutais. 'A Sala dos Professores', 2023 | Direção - Ilker Çatak | Elenco - Leonie Benesch, Anne-Kathrin Gummich, Rafael Stachowiak | Classificação - 12 anos | Onde - AppleTV, Max, ClaroTV+ O QUE ESTÁ BOMBANDO Jeff Goldblum interpreta Zeus na minissérie 'Kaos' Netflix/Divulgação Deuses gregos ficam totalmente perdidos na minissérie 'Kaos' 'Kaos' demorou três dias para chegar ao primeiro lugar entre as produções mais assistidas na Netflix. A proposta dessa minissérie de oito episódios é realmente atraente, mas o resultado está longe de ser uma unanimidade. A ideia é bem sacada. Os deuses da mitologia grega não apenas existem de verdade, eles estão até hoje no Monte Olimpo e são adorados pelos humanos. E igualmente temidos. Zeus é um playboy hedonista que adora ser bajulado. Em torno dele, na família e entre amigos e inimigos, estão Hera, Prometeu, Dionísio, Poseidon, Hades e outros deuses. E as intrigas dessa turma por mais poder são de deixar a família de 'Succession' parecendo uns santinhos. Mas há problemas. A começar por Jeff Goldblum, bom ator que se mostra perdido como Zeus. Fica preso a trejeitos e seu personagem tem reações abobalhadas e inexplicáveis. O resto do elenco não brilha. Lá pela metade desta primeira e talvez única temporada, o roteiro já está totalmente desgovernado. Uma boa ideia que não vingou. 'Kaos', 2024

Criação Charlie Covell

Elenco Jeff Goldblum, Janet McTeer, Stephen Dillane

Classificação 14 anos

Onde Netflix (Trailer) Disney+/Divulgação FIQUE DE OLHO Criar a série 'Only Murders in the Building' foi uma redenção para o ator Steve Martin. Um dos mais destacados no humor americano do século passado, ele saiu do limbo ao lado do amigo Martin Short, também escanteado no mercado, e da revelação de atriz que é a cantora Selena Gomez. A Disney+ começou a soltar os episódios da quarta temporada, e ao que parece o pique segue firme. A conferir até o final. 'Only Murders in the Building', 2021-2024 | Criação - John Hoffman, Steve Martin | Elenco - Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez | Classificação - 12 anos | Onde - Disney+ HBO/Divulgação PARA MARATONAR 'The Outsider' é de 2020. Passou muito batida em seu lançamento, mas é uma das melhores adaptações de livro de Stephen King já feitas. O único ator mais conhecido no elenco é Jason Bateman, de 'Arrested Development' e 'Ozark', que não participa de todos os dez episódios. A trama mostra uma investigação sobre alguns dos crimes mais brutais que o autor já concebeu. É bom maratonar logo, porque deve sair do catálogo. Vale a pena. 'The Outsider', 2020 | Criação - Richard Price | Elenco - Ben Mendelsohn, Bill Camp, Jason Bateman | Classificação - 16 anos | Onde - Max Newsletter Dicas de Filmes e Séries - Estreias 0509 Arte Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Cher e Nicolas Cage na comédia romântica 'Feitiço da Lua' MGM/Divulgação Por que assistir a 'Feitiço da Lua'? Nicolas Cage tem hoje, aos 60 anos, uma nova fase de popularidade, com três filmes incensados: 'O Homem dos Sonhos', 'Longlegs' e 'Ligação Sombria'. Por que não voltar a ele quando tinha apenas 23 anos e a carreira pela frente? 'Feitiço da Lua' é, sobretudo, um filme feito para Cher. A atriz e cantora se encaixa perfeitamente ao papel da viúva fogosa Loretta Castorini, competente contadora em Nova York que mantém um namoro tranquilo com Johnny Cammareri. Tranquilo demais. Eles resolvem se casar, e então Loretta conhece o irmão caçula do noivo, Ronny (Cage). Homem jovem, mas amargurado, cozinheiro que perdeu uma das mãos em seu ofício. A paixão que nasce entre eles é um manual para a comédia romântica. Quem comanda o filme é um diretor de muitos recursos, Norman Jewison (1926-2024), que tem no currículo clássicos como 'No Calor da Noite' (1967) e 'Justiça para Todos' (1979). Comparado aos filmecos do mesmo gênero produzidos atualmente, 'Feitiço da Lua' parece até mais sensacional. 'Feitiço da Lua', 1987

Direção Norman Jewison

Elenco Cher, Nicolas Cage, Danny Aiello

Classificação 12 anos

Só em Splash...

'Coringa: Delírio a Dois'

Flavia Guerra - Exibido em Veneza, 'Coringa 2' é um musical, mas também não é. É uma sequência, mas não repete a fórmula. É um drama psicológico, isso sim, que traz o vilão encarcerado, claustrofóbico, humilhado e violentado por um sistema que quer que ele desapareça. Nossa avaliação

'Hellboy e o Homem Torto'

Roberto Sadovski - O herói sobrenatural criado por Mike Mignola em 1993 está à frente de mais um reboot. Ele protagoniza um filme bem intencionado em explorar o personagem mais próximo de suas raízes no papel, mas que pena em decolar pela aridez da produção. Leia a crítica

Plano Geral

Bate-papo sobre tudo o que rola no cinema do Brasil e do mundo. Nesta semana, o tema é 'Ainda Estou Aqui', filme de Walter Salles que emocionou Veneza --e com entrevistas exclusivas! Flavia Guerra e Vitor Búrigo apresentam sempre às quartas, às 11h, na home do UOL e no YouTube de Splash. Veja o programa