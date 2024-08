Quinta-feira, 01/08/2024 Olivia Colman e Ellen Atkins em cena da comédia 'Pequenas Cartas Obscenas' Sony Pictures/Divulgação 'Pequenas Cartas Obscenas' é o melhor humor inglês de volta aos cinemas Thales de Menezes Em três quesitos, os filmes britânicos são imbatíveis: humor irreverente e mordaz, histórias de detetives e tramas envolvendo mulheres engraçadas. 'Pequenas Cartas Obscenas' tem tudo isso. O filme, que chega tarde às salas brasileiras, é de 2023. Nem a presença da sempre ótima Olivia Colman apressou os exibidores. Tudo bem, o importante é ter vindo e ser uma opção para quem gosta de sair de casa atrás de um filme inteligente e divertido. O título já resume bem a coisa. Cartas obscenas, das bem agressivas, chegam a várias pessoas. Uma jovem que não é bem aceita por alguns moradores é atacada impiedosamente como a provável autora das missivas. Mas um grupo de mulheres resolve investigar quem realmente está enviando as cartas. Se Olivia Colman tem o tempo perfeito da comédia, numa atuação contida em que o cinismo escorre por suas falas, Jessie Buckley, um talento em ascensão, explode na tela como a jovem suspeita desse terrorismo epistolar. Uma grande comédia do diretor Thea Sharrock, que faz bons filmes em vários gêneros. 'Pequenas Cartas Obscenas', 2023

Direção Thea Sharrock

Elenco Olivia Colman, Jessie Buckley, Timothy Spall

Classificação 14 anos

Onde Nos cinemas (Trailer) Publicidade Já disponível na sua tela... Sony Pictures/Divulgação Will Smith exibe carisma no último 'Bad Boys' É o quarto filme da franquia e, se depender do título, será o último. 'Bad Boys' se encerra em boa hora. Will Smith soa repetitivo demais em mais uma encarnação do policial que não segue as regras para desafiar o crime. Mas é seu carisma e o bom ritmo de comédia do parceiro Martin Lawrence, que ainda podem valer uma espiada. Verdade seja dita: a ação é frenética. 'Bad Boys: Até o Fim' | Direção - Adil El Arbi, Bilall Fallah | Elenco - Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens | Classificação - 16 anos | Onde - Amazon, NOW, AppleTV Universal Pictures/Divulgação Não é terror. 'Mergulho Noturno' é mais uma fábula Astro de beisebol é obrigado a encerrar a carreira por causa de sérios problemas físicos. Ele se muda com mulher e dois filhos para uma casa que tem uma piscina. Quando ele e a família começam a dar umas braçadas ali, passam a perceber coisas muito estranhas acontecendo. Tem um morto-vivo aqui ou ali, mas não é terror, não assusta muito. Parece mais uma fábula infantil adaptada para adultos. 'Mergulho Noturno', 2024 | Direção - Bryce McGuire | Elenco - Wyatt Russell, Kerry Condon, Amélie Hoeferle | Classificação - 14 anos | Onde - Prime Video, AppleTV O QUE ESTÁ BOMBANDO Lee Jeong-eun e Jung Eun-ji, atrizes principais da série 'Miss Night and Day' Netflix/Divulgação Presa a fórmulas requentadas, 'Miss Night and Day' é série bem divertida Existe uma infinidade de filmes, notadamente comédias, que formam uma espécie de subgênero com histórias de troca de corpos ou de idade. Por exemplo, um personagem que acorda um dia muitos anos mais novo ou mais velho do que era na noite anterior. Ou uma dupla de personagens que troca de corpo. A série sul-coreana 'Miss Night and Day' não só consegue arrancar muitas risadas desse modelo manjado como injeta umas boas surpresas em momentos de ruptura no seu roteiro. Uma jovem de 20 e poucos anos tenta arrumar um bom emprego. Certo dia, acorda com seu corpo aparentando ser de uma mulher cinquentona. Logo ela percebe sua estranha condição. Quando amanhece, é uma mulher madura. Ao anoitecer, ela se transforma em sua forma original de jovem. A chave da comédia é que a versão madura arranja um emprego e seu chefe é o mesmo jovem bonitão que, à noite, tenta namorar a protagonista jovem. Como puro entretenimento, 'Miss Night and Day' não deve nada aos bons exemplares americanos desse filão. 'Miss Night and Day', 2024

Criação Lee Hyeong-min, Park Ji-Ha

Elenco Choi Jin-hyuk, Lee Jeong-eun, Jung Eun-ji

Classificação 10 anos

Onde Netflix (Trailer) Disney+/Divulgação FIQUE DE OLHO Famosa como Rey, a jovem Jedi na última trilogia 'Star Wars', Daisy Ridley faz um filme independente atrás do outro. A novidade é o bom 'A Jovem e o Mar', com a história de Trudy Ederle, primeira mulher a atravessar o Canal da Mancha a nado, em 1936. É bom ficar de olho em outros bons títulos com a atriz que pipocam no streaming, como 'A Filha do Rei do Pântano' ou 'Às Vezes Quero Sumir'. E vai chegar 'Magpie'. 'A Jovem e o Mar', 2024 | Direção - Joachim Ronning | Elenco - Daisy Ridley, Tilda Cobham-Hervey | Classificação - 14 anos | Onde - Disney+ Max/Divulgação PARA MARATONAR O casal de atores principais da minissérie 'A Escada' é desses irresistíveis: Colin Firth e Toni Collette. Sob direção do brasileiro Antonio Campos, os dois são a força motriz numa trama intrincada. Em luto depois da morte da mulher, que caiu de uma escada, um homem passa a ser acusado de a ter assassinado. A série está meio escondida no catálogo do Max, mas vale a pena garimpar. A conclusão é incrível. 'A Escada', 2022 | Direção - Antonio Campos | Elenco - Colin Firth, Toni Collette, Michael Stuhlbarbg | Classificação - 18 anos | Onde - Max Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Kurt Russell como Snake Plissken no filme sci-fi 'Fuga de Nova York' Embassy Pictures/Divulgação Por que assistir a 'Fuga de Nova York'? Depois de um tempo sumido das plataformas, 'Fuga de Nova York' volta a ficar disponível para quem quer conhecer uma obra-prima de ação sci-fi feita com orçamento baixo e muita criatividade. Muita mesmo. John Carpenter, diretor que marcou época no terror com 'Halloween' (1978), imaginou que, no futuro, a ilha de Manhattan poderia servir de prisão para os marginais mais cascudos. O governo desiste de construir prisões, então simplesmente cerca a ilha, deixando lá dentro uma escória perigosíssima. Um belo dia, o avião do presidente americano cai na ilha, e, para o resgate, as forças de segurança obrigam o criminoso Snake Plissken a entrar lá e voltar com ele. Para garantir a 'cooperação' de Snake, um veneno é injetado em seu corpo. Se não voltar com o presidente vivo, não receberá o antídoto que pode evitar sua morte. Ação, uma ótima apropriação do visual punk, uma poderosa trilha sonora (do próprio Carpenter) e Kurt Russell de tapa-olho no melhor momento da carreira. Mais cínico e durão, impossível. 'Fuga de Nova York', 1981

Direção John Carpenter

Elenco Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine

Classificação 14 anos

