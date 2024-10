Quinta-feira, 17/10/2024 Christopher Reeve em set de gravação dos filmes da franquia 'Superman' Warner Bros. Pictures/Divulgação O voo e a queda de Christopher Reeve, eterno Superman Thales de Menezes No dia 27 de maio de 1995, o ator americano Christopher Reeve ficou tetraplégico após sofrer uma queda de cavalo. Passou a usar uma cadeira de rodas para se locomover e um ventilador portátil que o ajudava a respirar. A notícia ganhou repercussão mundial e uma carga emotiva gigantesca, porque Reeve representava algo muito poderoso na memória afetiva de todos. Ele interpretou Superman e, lógico, Clark Kent, nos primeiros quatro filmes do herói vindo de Krypton. Todos campeões de bilheteria. Reeve morreu em 2004, aos 52 anos, de infarto. Nessa quase uma década convivendo com as limitações físicas, ele se tornou um ativista. Passou a lutar por pesquisas com células-tronco, criando a Christopher Reeve Paralysis Foundation. O documentário 'Super/Man', agora nos cinemas, conta sua história com cenas de arquivo e depoimentos de colegas e familiares. É extremamente didático sobre os problemas físicos do ator e emocionante ao reconstruir sua personalidade sob a ótica de todos. 'Super/Man: A História de Christopher Reeve', 2024

Direção Ian Bonhôte, Peter Ettedgui

Elenco Christopher Reeve, Richard Donner, Barack Obama

Classificação 10 anos

Onde Nos cinemas (Trailer) Publicidade Já disponível na sua tela... Searchlight Pictures/Divulgação Emma Stone e seu diretor favorito em filme ousado Depois do sucesso de 'Pobres Criaturas', o diretor Yorgos Lanthimos convoca novamente sua musa, Emma Stone, e outros atores em evidência, como Willem Dafoe e Margaret Qualley. Esse elenco de peso defende um filme longo e ambicioso, 'Tipos de Gentileza', que traz três histórias distintas que se ligam pelo tema do livre-arbítrio. Tudo é apresentado num humor ácido, mas com clima frio. No balanço final, é engraçado. 'Tipos de Gentileza', 2024 | Direção - Yorgos Lanthimos | Elenco - Emma Stone, Willem Dafoe, Margareth Qualley | Classificação - 18 anos | Onde - Disney+ Lionsgate Films/Divulgação Nova versão de 'O Corvo' reúne ação e sexo Rupert Sanders assumiu 'O Corvo' após quatro diretores desistirem do projeto. Bradley Cooper era a escolha original para o papel do herói sombrio. Depois veio a opção Jason Momoa, mas Bill Skarsgard ficou com a tarefa. Essa é a quinta versão para o cinema, mas apenas a segunda que realmente segue a HQ de James O'Barr. A ação é pesada, tem tensão sexual, mas ficou um pouco confuso. Fãs de HQ vão assimilar melhor. 'O Corvo', 2024 | Direção - Rupert Sanders | Elenco - Bill Skarsgard, FKA twigs, Danny Houston | Classificação - 18 anos | Onde - Amazon, ClaroTV+ O QUE ESTÁ BOMBANDO Laura Dern e Liam Hemsworth em cena de 'Amores Solitários' Netflix/Divulgação De novo a mulher madura reencontra a paixão Se Susannah Grant não fosse uma profissional conhecida em Hollywood, com uma carreira consistente como diretora e, principalmente, roteirista, seria compreensível apostar que 'Amores Solitários' tivesse sido escrito por Inteligência Artificial. É incrível como o filme contempla absolutamente todos os detalhes normalmente inseridos num tipo específico de comédia romântica bem manjado: mulher madura e solitária viaja a um lugar exótico e lá conhece homem mais jovem e atraente. E, sim, no final os dois vão descobrir que é amor de verdade, mesmo que comece por puro desejo ou em brigas de um casal aparentemente sem nada em comum. 'Amores Solitários' é equivalente a tantos e tantos filmes que escalam semanalmente a lista dos mais vistos. Mas pelo menos traz dois atores que funcionam muito bem: Laura Dern, veterana bem à vontade na brincadeira, e Liam Hemsworth, que liga o modo 'charmoso' antes de cada cena. 'Amores Solitários', 2024

Direção Susannah Grant

Elenco Laura Dern, Liam Hemsworth, Diana Silvers

Classificação 12 anos

Onde Netflix (Trailer) AppleTV+/Divulgação FIQUE DE OLHO O diretor mexicano Alfonso Cuáron tem quatro estatuetas do Oscar. A australiana Cate Blanchett tem duas. A dupla sustenta muito bem a minissérie 'Disclaimer', que tem seus sete episódios chegando semanalmente ao streaming. Ela é uma jornalista de sucesso que recebe um livro escrito por um viúvo e descobre que é uma das personagens. O livro revela uma história que pode arruinar sua carreira. Thriller tenso, que começou bem. 'Disclaimer, 2024 | Criação - Alfonso Cuarón | Elenco - Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen | Classificação - 16 anos | Onde - AppleTV+ Disney+/Divulgação PARA MARATONAR Os atores mexicanos Gael García Bernal e Diego Luna foram revelados ao público internacional com 'E Sua Mãe Também', em 2001. Eles se reencontram em 'A Máquina'. São apenas seis episódios, que seguem a decadência de um boxeador veterano cujo empresário picareta promete uma última luta que renda algum dinheiro. O submundo do boxe no México provoca cenas tensas que seguram o espectador. 'A Máquina', 2024 | Criação - Fernanda Coppel, Marco Ramirez | Elenco - Gael García Bernal, Diego Luna, Elza González | Classificação - 14 anos | Onde - Disney+ Arte News Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... O fofo Gizmo, que dá origem a toda a confusão no filme 'Gremlins' Warner Bros. Pictures/Divulgação Por que assistir a 'Gremlins'? Joe Dante e Chris Columbus são uma dupla da pesada dos filmes de entretenimento. Quando eles se juntaram em 1984, com Dante dirigindo e Columbus escrevendo, o resultado foi a fábula de terror 'Gremlins', um estouro de bilheteria. Dante já tinha feito o criativo terror 'Piranha'. Columbus ainda iria se transformar no diretor do blockbuster 'Esqueceram de Mim' e dos filmes de Harry Potter. Em 'Gremlins', a dupla cria a história de um adolescente, filho de cientista, que ganha do pai um bizarro bicho de estimação. Gizmo parece um brinquedo de pelúcia, fofo demais. Mas seu tutor precisa seguir regras: não expor o bicho ao sol nem à água e nunca alimentá-lo depois da meia-noite. Claro que ele faz tudo isso, e Gizmo se multiplica em dezenas de outros peludos, que sofrem uma metamorfose para animais ferozes e feiosos, numa ameaça a todos na cidade. De volta ao streaming, 'Gremlins' vai matar saudades de quem viu há 40 anos. E, certamente, converterá novos devotos. 'Gremlins', 1984

Direção Joe Dante

Elenco Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton

Classificação livre

Onde Max (Trailer) Compartilhar essa edição