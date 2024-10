Quinta-feira, 24/10/2024 O alienígena simbionte em cena de 'Venom: A Última Rodada' Sony Pictures/Divulgação O herói-vilão Venom encerra sua trilogia de aventuras Thales de Menezes Vamos imaginar que todo mundo já sabe quem é Venom, dos gibis da Marvel. Ou melhor, o que é Venom. Um alienígena monstruoso que, uma vez na Terra, passa a viver escondido dentro do corpo do jornalista Eddie Brock. Aos poucos, o humano vai controlando a vontade do alien de devorar pessoas. Exclusivo: 'Foi o melhor que pude fazer, e faria de novo', diz Tom Hardy para Splash A dupla tem facilidade para entrar em confusões. Quando a coisa engrossa, Venom sai para fora e envolve o corpo de Brock com seu formato característico: uma criatura preta de enorme mandíbula e com o poder de pular do corpo de uma pessoa para outra. O terceiro e último filme do herói-vilão foi escrito pelo ator que dá vida a Brock, Tom Hardy, que manja de ação: já foi inimigo do Batman e uma das encarnações de Mad Max. Ele criou uma história com monstros vindos do espaço para caçar Brock e Venom. Na verdade, a ação é ok, mas o bom do filme é o humor. Entre muitos momentos engraçados, há o envolvimento da dupla com uma família de hippies. Ouvir, dentro da cabeça de Brock, os comentários de Venom sobre o estilo de vida hippie é engraçado demais. 'Venom: A Última Rodada', 2024

Uma narrativa épica na Dinamarca do século 18 Mads Mikkelsen é o ator dinamarquês mais famoso do mundo, principalmente pelo grande sucesso como o professor alcoólatra de 'Druk: Mais uma Rodada' (2020) e no papel do canibal Hannibal Lecter na série 'Hannibal' (2013). E ele é o grande motivo para ver 'O Bastardo', espécie de épico de um homem só. Ele é Ludvig Kahlen, soldado e explorador que iniciou o desenvolvimento de uma região isolada na Dinamarca do século 18. 'O Bastardo', 2023 | Direção - Nikolaj Arcel| Elenco - Mads Mikkelsen, Amanda Collin | Classificação - 18 anos | Onde - AppleTV 'Maxxxine' mistura ação violenta com pornô soft Com o hype cada vez maior em torno da estrela Mia Goth, 'Maxxxine' chega ao streaming como última parte da trilogia do diretor Ti West iniciada com 'X: A Marca da Morte' e 'Pearl', ambos de 2022. O ano é 1985, e Maxine Minx é uma atriz pornô que tenta conquistar um papel numa superprodução. Mas acontecimentos sangrentos já narrados na saga voltam para atormentá-la. Essa mistura de terror slasher com pornô soft parece ser uma fórmula irresistível. 'Maxxxine', 2024 | Direção - Ti West | Elenco - Mia Goth, Charley Rowan McCain, Simon Prast | Classificação - 18 anos | Onde - AppleTV O QUE ESTÁ BOMBANDO A família filipina que enfrenta zumbis em 'Outside' Netflix/Divulgação Um filme de zumbis diferente de todos os outros Não é muito comum poder assistir a um filme produzido nas Filipinas. Muito menos um filme filipino de zumbis. E menos ainda um filme filipino de zumbis que traz um frescor a um gênero tão batido. 'Outside' é tão curioso e inventivo que em alguns momentos quem está assistindo pode esquecer da ameaça zumbi. O foco é nas relações intensas em uma família que traz escondidas algumas histórias que vão surpreender a todos. No enredo, o casal e seus dois filhos rumam para a antiga fazenda da família do marido, que passou ali a infância. De uma forma nem um pouco realista, eles imaginam que talvez fiquem seguros diante da invasão zumbi que assola o mundo. Mas, é claro, os mortos-vivos vão aparecer por lá. E vão cercar uma casa em que as discussões familiares já estão muito tensas. O grande mérito do filme é conseguir transformar uma legião de zumbis devoradores de cérebros em apenas coadjuvantes num drama familiar. Vale a pena ver. 'Outside', 2024
Direção Carlo Ledesma
Elenco Sid Lucero, Beauty Gonzalez, Marco Masa
Classificação 16 anos
Onde Netflix (Trailer)

FIQUE DE OLHO Começou a chegar a segunda temporada de 'Falando a Real', com episódio novo a cada quarta-feira, até dezembro. No primeiro ano, a série do psicanalista que decide dizer tudo o que pensa a seus pacientes era muito atraente por um coadjuvante de luxo: a estreia de Harrison Ford nas comédias. No segundo, há mais foco na relação do protagonista Jimmy com sua filha, Alice, numa química incrível entre Jason Segel e Lukita Maxwell. 'Falando a Real', 2023-2024 | Criação - Jason Segel, Bill Lawrence, Brett Goldstein | Elenco - Jason Segel, Harrison Ford | Classificação - 16 anos | Onde - AppleTV+ PARA MARATONAR Assistir a uma história inteligente é como receber massagem no cérebro. 'As Pequenas Coisas da Vida' é assim, em oito episódios que contam a enorme mudança de Clare, mulher insegura que se transforma meio sem querer numa colunista que dá conselhos sob o pseudônimo Dear Sugar. O melhor é a atuação de Kathryn Hahn, a Agatha da série Marvel 'WandaVision', que agora faz sucesso com o spin-off 'Agatha Desde Sempre'. 'As Pequenas Coisas da Vida', 2023 | Criação - Liz Tygelaar | Elenco - Kathryn Hahn, Sarah Pidgeon, Quentin Plair | Classificação - 14 anos | Onde - Disney+ CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Robert Redford e Paul Newman em 'Butch Cassidy and The Sundance Kid' 20th Century-Fox/Divulgação Por que assistir a 'Butch Cassidy and The Sundance Kid'? Em 1969, a revista Time definiu com felicidade o filme 'Butch Cassidy and The Sundance Kid': nunca o faroeste esteve tão charmoso. Paul Newman e Robert Redford eram uma espécie de George Clooney e Brad Pitt da época. O filme se tornou o western mais visto nos cinemas. Em 1900, eles são grandes ladrões de bancos e trens. Suas vítimas pagam um pelotão para perseguir a dupla. O cerco se fecha e eles partem para uma solução radical: viajam para a Bolívia! E retomam os crimes. Sua fama por lá só aumenta, tal qual o dinheiro pelas cabeças dos 'bandidos ianques'. O filme segue as peripécias de Butch e Kid e se encaminha para um grande confronto. O filme é espetacular, repleto de ação e humor, e pode ser assistido com imenso prazer até por quem não gosta tanto de faroeste. Newman, Redford e Candice Bergen, interesse amoroso dos dois, estão deslumbrantes. E tem a famosa canção de Burt Bacharach na voz de B.J. Thomas, 'Raindrops Keep Falllin' On My Head'. Uma matinê sensacional. 'Butch Cassidy and The Sundance Kid', 1969
Direção George Roy Hill
Elenco Paul Newman, Robert Redford, Katharine Ross
Classificação 12 anos
Onde Disney+ (Trailer)

