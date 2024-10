Quinta-feira, 10/10/2024 O pôster de divulgação da minissérie documental 'Out There' Disney+/Divulgação Nova minissérie traz crimes com atividade paranormal Thales de Menezes Séries de true crime formam um fenômeno recente. Já 'Arquivo X' foi uma febre ainda nos anos 1990. Agora, numa espécie de fenda temporal, as duas coisas parecem estar juntas em 'Out There: Crimes of the Paranormal', uma minissérie documental que poderia ser um drama policial fantástico. São oito episódios dedicados a crimes verídicos em pontos diferentes dos Estados Unidos. Cada um deles é apresentado ao espectador com depoimentos de pessoas envolvidas nessas investigações. Eles estão unidos nesse pacote porque todos revelam alguma relação com atividades paranormais. Os eventos extraordinários e sobrenaturais incluem um clã de bruxas em Nova Jersey, um Ovni na cena de um assassinato em Long Island ou, no mais intrigante e divertido deles, fantasmas em San Francisco ameaçando apenas pessoas solteiras. Como são episódios independentes, cada um mostrando um mistério, é inevitável um resultado irregular. Mas mesmo nos mais fracos há um climão que vale a pena conferir. 'Out There: Crimes of the Paranormal', 2024

Criação e direção Ben Klein, Alexandra Lazarowich

Elenco Lexi Vance, Pamela Perry, Steve Iavarone

Classificação 12 anos

Já disponível na sua tela... Prime Video/Divulgação Uma comédia simpática com herói da terceira idade Michael Caine terminou as filmagens de 'A Grande Fuga' no dia em que completou 90 anos. O veterano apresenta um desempenho incrível na história real de um combatente na Segunda Guerra que foge de sua casa de repouso e faz uma longa viagem para participar das comemorações do Dia D, na Normandia, França. No caminho, conhece muita gente, sem saber que sua atribulada escapada está atraindo atração internacional. Um filme muito simpático. 'A Grande Fuga', 2023 | Direção - Oliver Parker | Elenco - Michael Caine, Graeme Dalling, Myles Olofin | Classificação - 12 anos | Onde - Prime Video Warner Bros. Pictures/Divulgação Catherine Deneuve mostra que sabe fazer humor A diretora Léa Domenach construiu uma comédia inteligente em sua estreia nos longas. E usa como mote as peripécias de Bernadette, mulher de Jacques Chirac, durante os mandatos do marido na presidência da França. No papel principal, a deusa veterana Catherine Deneuve mostra um talento para o humor que poucas vezes exibiu na carreira. E nem é preciso saber de política francesa para rir. 'Bernadette: A Mulher do Presidente', 2023 | Direção - Léa Domenach | Elenco - Catherine Deneuve, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz | Classificação - 14 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+ O QUE ESTÁ BOMBANDO Milena Smit é uma das prisioneiras no terror 'O Poço 2' Netflix/Divulgação Desagradável, 'O Poço 2' faz um sucesso sem justificativa 'O Poço 2' chegou ao streaming com tanta força que não apenas escalou a lista de mais assistidos como trouxe a reboque o primeiro filme, de 2019. Não é apenas uma atrocidade fazendo sucesso, mas duas de uma vez. O espanhol Galder Gatelu-Urrutia, vindo dos filmes publicitários, diz que a saga é inspirada no 'Inferno', de Dante Alighieri. Se ainda existir algum resto mortal do gênio italiano em sua tumba, certamente está se revirando. É possível falar dos dois filmes ao mesmo tempo, porque eles praticamente têm a mesma história, que não vai a lugar algum. O roteiro apresenta uma prisão vertical, um poço sem fundo, com dois prisioneiros em cada um de seus andares. A cada dia, uma plataforma com comida desce até eles, que têm apenas dois minutos para se alimentar. É difícil saber o que é mais asqueroso: se a comida nojenta oferecida aos detentos ou o próprio grupo de condenados. Nos dois filmes, há um clima de mistério que não se sustenta. A saga 'O Poço' é um sucesso inexplicável. 'O Poço 2', 2024

Direção Galder Gatelu-Urrutia

Elenco Milena Smit, Hovik Keuchkerian, Natalia Tena

Classificação 14 anos

Max/Divulgação FIQUE DE OLHO 'Uzumaki', escrito e desenhado pelo mestre incontestável Junji Ito, é um dos maiores mangás de terror já criados. Carregado de violência plástica, com história girando em torno de uma maldição com espirais, ganhou versão em minissérie de animação que a Max está soltando aos poucos. O último dos quatro episódios será disponível no próximo dia 20. É um delírio sem limites, tão intrigante que pode atrair até quem não se liga em mangás. 'Uzumaki', 2024 | Criação - Junji Ito, Hiroshi Nagahama | Elenco - Uki Satake, Shin'ichirô Miki, Robbie Raymond (vozes) | Classificação - 14 anos | Onde - Max Prime Video/Divulgação PARA MARATONAR O mundo dos negócios é tão competitivo que rende obras de ficção em cima da realidade de falcatruas e trapaças que transcorrem nos escritórios. Em tradução fiel, a minissérie se chama 'Nadando Com os Tubarões', imagem que representa bem o cotidiano da jovem Lou Simms em um estúdio infestado de gente manipuladora e inescrupulosa. O roteiro é ótimo, e nos seis episódios Lou vai mostrar que sabe se defender de seus colegas. 'Swimming with Sharks', 2022 | Criação - Kathleen Robertson | Elenco - Diane Kruger, Kieran Shipka | Classificação - 16 anos | Onde - Prime Video

Direção Barry Levinson

Elenco Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino

Classificação 12 anos

