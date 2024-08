Quinta-feira, 29/08/2024 Ingrid Torelli, David Dastmalchian e Laura Gordon em 'Entrevista com o Demônio' Diamond Films/Divulgação Filme de terror leva o espectador de volta aos anos 1970 Thales de Menezes 'Entrevista com o Demônio' pode não figurar entre os dez melhores filmes da temporada, mas inevitavelmente será lembrado como um dos mais inovadores dos últimos tempos. Em meio à torrente de produções de terror no mercado, é uma usina de ideias boas. Em 1977, o apresentador Jack Delroy está buscando novas atrações para alavancar o ibope de seu programa noturno na TV. E aparece uma ideia estranha: uma mulher garante que controla uma garota possuída pelo demônio e pode levá-la ao estúdio. Delroy aceita receber a menina. E, ao vivo, todos vão descobrir que a garota endemoniada não é uma farsa. As consequências de sua aparição na TV são estrondosas. Os irmãos diretores Cameron e Colin Cairnes levam o espectador direto aos anos 1970. Não se trata apenas de cenários e roupas. Eles trabalham com iluminação, textura do filme, enquadramentos, tudo remetendo ao passado. E o roteiro é inventivo demais. 'Entrevista com o Demônio' já nasceu um clássico do terror. Só falta mais gente perceber isso. 'Entrevista com o Demônio', 2023

Direção Cameron e Colin Cairnes

Elenco David Dastmalchian, Laura Gordon, Ian Bliss

Classificação 16 anos

Onde AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video (Trailer) Publicidade O QUE ESTÁ BOMBANDO Alexandre Rodrigues na série 'Cidade Deus: A Luta Não Para' Max/Divulgação Nova série resgata os personagens de 'Cidade de Deus' 'Cidade de Deus' (2002) exibiu ao mundo um retrato crível e emocionante das favelas. O premiado filme dirigido por Fernando Meirelles e Katia Lund acabou gerando série de TV e documentário. Agora, chega outro 'filhote'. 'Cidade de Deus: A Luta Não Para' se passa 20 anos depois dos acontecimentos do filme original e traz a versão madura do personagem Buscapé, interpretado pelo mesmo ator, Alexandre Rodrigues. Agora ele é um repórter fotográfico que volta ao cenário da juventude para reencontrar amigos e novos personagens. A série foi lançada no último domingo (25) no Max, em episódios semanais. Com apenas um para analisar, a impressão é que a qualidade segue alta. O elenco tem pesos pesados como Marcos Palmeira e Andréia Horta. Uma dúvida deve ser respondida nos próximos sete episódios. Nas última duas décadas, as comunidades foram cenários de produções visuais. Então a nova série não traz a mesma surpresa de 'Cidade de Deus'. Precisa realmente trazer uma boa história para vingar. 'Cidade de Deus: A Luta Não Para', 2024

Direção Aly Muritiba

Elenco Alexandre Rodrigues, Andreia Horta, Wayne LeGette

Classificação 14 anos

Onde Max (Trailer) Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Por que assistir a 'Uma Noite sobre a Terra'? Na virada para os anos 1990, Jim Jarmusch era o principal diretor independente americano, com o sucesso cult de 'Estranhos no Paraíso' (1984), 'Down By Law' (1986) e 'Mistery Train' (1989). Aí escreveu e dirigiu o ótimo e filosófico 'Uma Noite sobre a Terra'. É um filme episódico que mostra cinco corridas de táxi em Los Angeles, Nova York, Paris, Roma e Helsinque. O roteiro de cada historinha é a conversa entre taxistas e passageiros. >Em Los Angeles, uma taxista (Winona Ryder, no auge da badalação) faz corrida com uma descobridora de talentos (a magistral Gena Rowlands, que morreu há duas semanas). A empresária se encanta com a motorista e oferece uma chance no cinema, mas a garota tem dúvidas sobre largar a segurança financeira do táxi. Em Roma, o italiano Roberto Benigni ('A Vida É Bela'), dirigido por Jarmuch em 'Down By Law', tem como passageiro um homem moribundo, em outra conversa que cativa o espectador. As outras também são bacanas, com o texto irônico e sofisticado do diretor. 'Uma Noite sobre a Terra', 1991

Direção Jim Jarmusch

Elenco Winona Ryder, Gena Rowlands, Roberto Benigni

Classificação 18 anos

