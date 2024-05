Madonna ignora área vip apática e dá surra de energia nos caretas

Aos 65 anos, Madonna provou mais uma vez do que é capaz. Seu show na praia de Copacabana foi histórico por vários motivos. O principal deles é mostrar do que uma mulher empoderada é capaz.

Nas duas horas de apresentação, ela recriou a famosa cena da masturbação de "Like a Virgin" que marcou sua turnê Blonde Ambition do início dos anos 90; simulou receber sexo oral ao lado de Anitta; beijou uma dançarina trans e levou Pabllo Vittar, a drag mais poderosa do mundo, para um número de puro amor ao Brasil. E, como vários memes têm brincado desde ontem, reapropriou a bandeira do Brasil como símbolo de diversidade, paz e tolerância, enfurecendo bolsonaristas e senhoras conservadoras de Copacabana. Uma surra nos caretas.

Quanto ao clima entre os fãs, o show de Madonna confirmou o que já se sabia: o povo é muito mais empolgado do que as elites. Enquanto o público dançava é pulava nas areias longe dos palcos, o pessoal da área vip quase não dançou, mais preocupado em filmar o show com o celular pra ostentar nas redes que estava próximo da diva. Pra quem viu o show de longe, não era vantagem ficar filmando o telão, o que liberou todo mundo pra dançar e curtir.