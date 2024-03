Reencarnação, ET e Holocausto: os filmes de Jonathan Glazer no streaming

Responda rápido: o que Nicole Kidman, Scarlett Johansson, a banda Radiohead e o Holocausto têm em comum? Todos foram filmados pelo britânico Jonathan Glazer, um dos cineastas mais interessantes (e raros) em atividade no mundo. Jonathan despontou para o mundo dirigido clipes de artistas hypados como Radiohead e Massive Attack e dirigiu seu primeiro longa, o filme de gângster "Sexy Beast", no distante ano 2000. Tudo indicava que a sua carreira no cinema decolaria rápido. Porém, a partir do seu segundo longa, "Reencarnação" (2004), ele dirigiu apenas um filme por década. Preguiça ou perfeccionismo? A segunda alternativa é mais provável.

Já é possível fazer uma retrospectiva de Glazer em casa. A plataforma Max disponibilizou há poucos dias o drama "Reencarnação" (2004) e já exibe a aclamada ficção científica "Sob a Pele" (2013). E a partir do dia 31, o Prime Video estreia "Zona de Interesse", seu impactante filme sobre o Holocausto (ou a perigosa negação dele) que acabou de vencer dois Oscar — melhor filme internacional e melhor som.

Vamos aos filmes, que em aparência não têm absolutamente nada a ver um com o outro, mas que foram construindo o estilo Glazer de filmar. Em "Reencarnação", Nicole Kidman vive Anna, uma mulher que perdeu o marido há dez anos, vítima de um ataque cardíaco fulminante enquanto corria no Central Park, em Nova York. Ela está prestes a se casar com outro quando um garoto de dez anos aparece afirmando ser a reencarnação do seu marido morto. O menino não hesita em responder a todas as perguntas pessoais sobre o falecido, e Anna começa a se (re)apaixonar pelo garoto.