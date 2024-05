Sydney Sweeney é o principal (mas não o único) motivo para ver 'Imaculada'

Um bom filme de terror é uma espécie de rito de passagem em Hollywood. Antes de "Friends", Jennifer Aniston começou sua carreira no trash "O Duende". Patricia Arquette tem um Oscar no currículo, mas já encarou Freddy Krueger no terceiro "A Hora do Pesadelo". "Advogado do Diabo" colocou Charlize Theron no mapa. E nem preciso mencionar Jamie Lee Curtis...

Agora é a vez de Sydney Sweeney. "Imaculada" pode não ser sua estreia no gênero, mas certamente é a primeira vez que ela tem controle total em um projeto escolhido a dedo. Seu primeiro teste para o papel foi em 2014, mas o filmes não saiu da gaveta. Com o sucesso da série "Euphoria", e já à frente de sua própria produtora, Sydney adquiriu os direitos do roteiro e reservou para si o papel de protagonista.