'Os instintos primitivos nos fazem humanos', dizem astros de 'Furiosa'

Anya Taylor-Joy entrou no projeto "Furiosa: Uma Saga Mad Max" com uma missão difícil: assumir a personagem defendida de forma brilhante por Charlize Theron em 'Mad Max: Estrada da Fúria". A boa notícia é que ela foi bem sucedida. "O que Charlize fez de maneira tão bonita foi tocar na essência da personagem", diz a atriz. "Se eu me conectasse a essa mesma essência, isso seria traduzido para a tela."

Encontrar a humanidade em um universo tão grandioso foi o grande desafio não só de Anya, mas também de Chris Hemsworth, que interpreta o líder messiânico Dementus. "Eu e George (Miller, diretor do filme) conversamos sobre como inserir momentos de humanidade no personagem", lembra o astro. "Para mim, por trás de toda sua extravagância, Dementus era alguém tentando atrair atenção para si."