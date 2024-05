'Fúria Primitiva': boa estreia de Dev Patel na direção traz ação e política

Comprado pela Netflix, "Fúria Primitiva" quase foi engavetado quando o gigante de streaming não quis comprar a briga com o público indiano por seu conteúdo político explosivo. O filme encontrou um salvador no produtor Jordan Peele, que por fim bancou o lançamento.

Dev Patel brilha na frente e por trás das câmeras em 'Fúria Primitiva' Imagem: Diamond

O comentário social permeia a narrativa ao lado da lenda de Hanuman, deus-macaco Hindu que devorou o Sol por engano e é um dos grandes heróis do épico Ramayana. O elemento fantástico e as tradições culturais indianas temperam uma história de vingança tradicional, em que o protagonista passa por provações para, ao descobrir sua verdadeira essência, ganhar as ferramentas em sua luta contra o mal.

Esse herói anônimo, chamado por vezes de Garoto, lapida suas habilidades em um ringue de lutas clandestino, onde beija a lona usando repetidamente a máscara do Homem-Macaco. É sua maneira de lidar com seu trauma: quando criança, ele viu sua mãe e sua aldeia trucidados por homens da lei liderados por Rana (Sikandar Kher) a mando de um líder espiritual sedendo pelo poder, Baba Shakti (Makarand Deshpande).

Anos depois, Baba faz campanha para um partido político extremista que busca varrer todas as comunidades dos miseráveis e desassistidos, atendendo à limpeza étnica e social promovida pela "elite". O Garoto se infiltra no bordel opulenta onde os homens no poder saciam seus vícios, e sua primeira tentativa em eliminar quem maculou sua vida não termina bem.