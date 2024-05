Nicolas Cage em 'Noir' é o Homem-Aranha que a gente nem sabia que precisava

A CATRACA GIRA

É compreensível que alguns fãs mais conservadores do Aranha tenham torcido o nariz. Ampliar o escopo do personagem, contudo, é inevitável até mesmo pela natureza da produção audiovisual. Nos quadrinhos há mais de seis décadas, o Homem-Aranha teve o luxo de protagonizar histórias mensais com autores que puderam, entre acertos e erros, ramificar sua personalidade ao longo dos anos.

O cinema —e, agora, as séries em streaming— habitam outro cenário. Quando Sam Raimi colocou Tobey Maguire para subir paredes em "Homem-Aranha", de 2002, o fenômeno que o filme despertou se deve muito em parte a seu ineditismo. De lá para cá, o teioso apareceu em mais uma dezena de filmes —outros dois com Maguire, mais dois com Andrew Garfield e cinco vezes na pele de Tom Holland. A catraca gira e o público, por fim, exige renovação.

900 PERSONAGENS

O segundo fator nessa equação são os direitos do Homem-Aranha, que hoje seguem nas mãos da Sony. Embora exista um acordo com a Marvel para produzir suas aventuras no universo compartilhado do estúdio, é razoável assumir que os donos da bola não vão ficar sentados em cima de mais de 900 personagens associados à marca "Homem-Aranha".

Como resultado dessa expansão, tivemos duas obras-primas em animação, "Homem-Aranha no Aranhaverso" e sua continuação, "Através do Aranhaverso". Mas também tivemos empreitadas por vezes divertidas, outras vezes artisticamente equivocadas. Tom Hardy fez "Venom" e sua continuação, "Tempo de Carnificina", que não ofendem se você ainda estiver na puberdade —o ator agora trabalha em um terceiro filme.