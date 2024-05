O mundo perde Roger Corman, visionário do cinema indie e rei dos filmes B

Roger Corman e Vincent Price no set de 'A Mansão do Terror' Imagem: Reprodução

Encorajado a continuar produzindo filmes, Corman recusou ofertas dos estúdios Republic e Columbia e lançou "The Fast and the Furious" (sim, o nome da série com Vin Diesel foi licenciado) em 1955 com o independente American Releasing Company. O motivo era simples: seus financiadores toparam adiantar o orçamento de mais dois filmes em troca de seus serviços como realizador. Entre 1955 e 1960, Roger Corman assinou mais de trinta filmes para o estúdio, rebatizado American International Pictures - nenhum deles com orçamento superior a US$ 100 mil.

Enquanto o cinema experimentava um período de consolidação nos Estados Unidos pós-Segunda Guerra, Corman investiu em diversão rápida e barata para lotar os drive ins em todo o país. De suas mãos saíam westerns, fitas de terror e aventuras de ficção científica, além de produções voltadas às platéias adolescentes muito antes de essa fatia do público se tornar prioridade para os grandes estúdios.

Foi em 1958, quando dirigiu Charles Bronson na biografia do gângster Machne Gun Kelly em "Dominados Pelo Ódio", que ele passou a ser notado pela crítica, encantada em seguida por seu cinema mordaz e ousado com "A Loja dos Horrores", de 1960, que trazia no elenco um moleque de 23 anos chamado Jack Nicholson. Em vez de aproveitar o momento para fazer cinema com os grandes estúdios, Corman convenceu seu sócio Samuel L. Arkoff a abrir a carteira e bancar projetos mais parrudos.

'Amacord', de Fellini, distribuido nos Estados Unidos por Roger Corman Imagem: Divulgação

O motivo era cansaço. Ele sabia entregar filmes em 10 dias e com grana contada. Sua nova proposta era adaptar a obra de seu autor favorito, Edgar Allan Poe, com outra abordagem: em cores e rodada em 15 dias com orçamento de US$ 200 mil. Arkoff topou, e "O Solar Maldito" se tornou sucesso de público e crítica. A obra de Poe rendeu mais sete filmes, entre eles "A Mansão do Terror", "O Corvo" e "A Orgia da Morte", reacendendo no processo a carreira de astros como Vincent Price, Peter Lorre e Boris Karloff.