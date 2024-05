Katy O'Brian hesitou antes de filmar 'O Amor Sangra': 'Será que dou conta?'

"Quanto mais eu lia o roteiro, mais me assustava para onde ele ia", conta Katy, que em "Love Lies Bleeding" faz sua primeira protagonista no cinema. "Me perguntei se era capaz de fazer aquilo, mas por fim percebi que não cresceria como atriz se não aceitasse o papel."

Em "Love Lies Bleeding" ela é Jackie, fisioculturista a caminho de uma competição da categoria em Las Vegas. Nômade, ele para em uma cidadezinha no Novo México onde seu caminho cruza com Lou (Kristen Stewart), jovem que tem seu quinhão de problemas para desenrolar.

Katy O'Brian em 'Love Lies Bleeding: O Amor Sangra' Imagem: Synapse

"Pensamos em uma história para Jackie antes de ela conhecer Lou, mas foram coisas básicas para informar quem era a personagem", lembra a atriz. "Eu também trabalhei com um personal trainer especializado em lapidar a forma física para o cinema." Os treinos começaram duas semanas antes das filmagens e seguiram mesmo com as câmeras rolando: "A gente filmava em uma academia e nos intervalos eu fazia minha sequência de treinamento ali mesmo no set".

O trabalho com Kristen Stewart, veterana da indústria e com o sucesso da série "Crepúsculo" na bagagem, ajudou Katy ao longo do processo. "Ela estava empolgada em fazer esse filme desde o começo", lembra. "Vindo de alguém com tanta estrada nesse meio, isso automaticamente me fez ficar mais animada."

A proximidade com a estrela ajudou na construção de sua intimidade. "Filmamos no Novo México, mas não estávamos isolados, era uma cidade", lembra. "Ainda assim, fora do ambiente de estúdios de filmagem, tivemos tempo e liberdade para desenvolver nossos personagens juntas."