Kristen Stewart leva uma surra de amor no excepcional 'Love Lies Bleeding'

É assim, violento e inevitável, que o amor costura a vida de Jackie (Katy O'Brian) com a irascível Lou (Kristen Stewart). Responsável por uma academia em uma dessas cidades perdidas nos cantos esquecidos dos Estados Unidos, Lou traz consigo bagagem emocional considerável - a jovem divide segredos perigosos com o pai (Ed Harris) e carrega o fardo de defender a irmã (Jena Malone) do marido abusivo (Dave Franco).

A chegada de Jackie, nômade a caminho de uma competição de fisioculturismo em Las Vegas, é o combustível que alimenta o fogo. São duas pessoas tragadas para o abismo pelo peso de seus próprios pecados. Ainda assim, explode entre elas um sentimento vibrante e desafiador, que pode tanto livrá-las de uma vida torta como acelerar o encontro com um destino trágico.

Katy O'Brian e Kristen Stewart em 'Love Lies Bleeding - O Amor Sangra' Imagem: Synapse

Em seu segundo filme, depois da estreia surpreendente com "Saint Maud", de 2020, Rose Glass define seu estilo e exibe firmeza ao usar uma estrutura familiar para explorar caminhos mais profundos da condição humana. "Love Lies Bleeding" flerta com o western, segue o caminho do neo noir, vai do thriller ao terror, alternando a crueza de sua ambientação com um toque fantástico e surreal que ilustra a confusão de suas protagonistas.

Apesar de elementos potencialmente conflitantes, o filme não se desdobra sobre a trama de assassinato(s), muito menos sobre o caos familiar que aos poucos descobrimos contaminar cada atitude de Lou. Sem perder o foco, "O Amor Sangra" transborda a urgência de um amor impossível, a paixão elétrica e hipnótica que ameaça ultrapassar os limites da tela, buscando novos lugares para repousar.

Mantendo a solidez dessa estrutura está a troca generosa entre Kristen Stewart e Katy O'Brian. Em papéis que poderiam escorregar facilmente para a caricatura, as duas atrizes constroem personagens intensas que não hesitam em gritar sua fragilidade. Essa entrega é traduzida em uma intimidade tão potente que quase nos sentimos envergonhados em ser observadores tão intrusivos.