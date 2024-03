Nada se salva no inerte e incompetente 'Godzilla e Kong: O Novo Império'

A pancadaria entre monstros é parte da tradição do cinema pop. É o momento catártico em que produtos corporativos consagrados medem forças, fazendo a festa no bolão dos fãs. Nem isso injeta ânimo em "Godzilla e Kong", que abre mão do fator humano e fica com nada além da entediante destruição em escala global. Roma é varrida. As pirâmides do Egito viram pó. Um amigo me garantiu que viu o prédio do Banco do Brasil ser demolido durante o clímax nas praias do Rio de Janeiro.

Meu trabalho, por vezes insalubre, exige que eu me submeta a coisas como "Godzilla e Kong: O Novo Império". Fosse eu mero cinéfilo civil, encararia uma sessão unicamente como forma de expiar meus pecados, uma autoflagelação que, no curso ainda curto de 2024, já rendeu torturas como "Argyle" e "Madame Teia". Eu só queria ver monstros saindo no braço. Mas, olha, não dá para ser feliz.