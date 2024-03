Novo 'Matador de Aluguel' é bem ruim. Mas também é muito bom

E foi aí que "Matador de Aluguel" me perdeu. Porque tudo bem colocar gente de talento mimetizando o cinema podreira de eras passadas. Doug Liman, que tem "Swingers", "A Identidade Bourne" e "No Limite do Amanhã" no currículo, ao menos sabe o que está fazendo. Mas nada justifica escalar o lutador Conor McGregor como antagonista. O que era só cafona se torna uma piada.

McGregor, que coleciona dúzias e dúzias de títulos como lutador profissional, não entende o básico sobre atuação. Sua linguagem corporal é errada, sua composição de personagem é equivocada. Ele é apresentado como uma figura imponente e ameaçadora, mas o efeito é de um brutamontes de desenho animado. Em vez de aprender com Vinnie Jones, que saltou do esporte para o cinema como um sujeito perigoso de verdade em "Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes", McGregor não passa de alívio cômico.

Jake Gyllenhaan pega Conor McGregor de jeito em 'Matador de Aluguel' Imagem: Prime Video

Dependendo de sua disposição para encarar "Matador de Aluguel", esse tropeço pode até ser uma vantagem. Afinal, a caricatura também era um traço do cinemão da testosterona de quatro décadas atrás, e um personagem patético traz mais autenticidade à experiência. Some os efeitos especiais inapropriados (as cenas de luta são prejudicadas com tanto retoque digital) com um roteiro mais gritado do que interpretado e o pacote nostálgico está completo.

Há de se admirar a completa disposição dos responsáveis pelo novo "Matador de Aluguel" em abraçar a tosqueira. E não tem como torcer contra Jake Gyllenhaal, que em nenhum momento empurra o personagem com a barriga, se esforçando ao máximo para ressaltar uma lasca de motivação dramática em Dalton. É cinema de sofá para curtir, esquecer e, o principal, não esquecer de rebobinar antes de devolver.