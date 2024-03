Paulo Miklos visita uma São Paulo nostálgica no poético 'Saudosa Maloca'

O filme expande seu curta-metragem de 2015, "Dá Licença de Contar", trazendo o sambista, com mais de sete décadas nas costas, recordando seus amigos, sua paixão e sua maloca, lembrança de tempos menos complicados.

"As canções de Adoniran têm tudo que um bom roteiro pede", diz Pedro Serrano. "Tem drama, tem bons personagens. 'Saudosa Maloca' possibilitou que a gente contasse muitas de suas histórias interligadas em um único filme."

Paulo Miklos como Adoniran Barbosa em 'Saudosa Maloca' Imagem: ELO

"Saudosa Maloca" é uma viagem pelas lembranças de Adoniran Barbosa. Aos 72 anos, ele encosta no bar que é sua segunda casa há décadas e conta ao garçom (Sidney Santiago) suas histórias com os amigos Mato Grosso (Gero Camilo) e Joca (Gustavo Machado), enquanto eles dividiam uma maloca ameaçada pelo avanço da especulação imobiliária.

Paulo Miklos, que interpretou o sambista no curta, retoma o papel com a missão de transformar o ícone em personagem. "Eu uso minha voz nas canções, é uma forma de fazer a minha versão", ressalta o ator. "Não é uma caricatura, não tento imitar os trejeitos do Adoniran. É uma versão lúdica para o filme."

Em "Saudosa Maloca", essa versão inclusive tem linguagem própria, o "adonirês", uma mistura de frases emblemáticas pinceladas da vida e Adoniran e temperada com o improviso de Paulo Miklos. "Um diálogo começava com 'senta aí, vamos conversar', e eu queria algo mais adonirônico", lembra Serrano. "Eu disse 'ação' e em 4 segundos o Paulo mandou 'tem um tempinho pra bater uma caixa?'."