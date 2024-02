Épico e assustador, 'Duna: Parte 2' é alegoria sobre o poder do fanatismo

Javier Bardem se posiciona para a guerra em 'Duna: Parte Dois' Imagem: Warner

"Duna: Parte 2" começa exatamente onde o primeiro terminou, com Paul (Timothée Chalamet) e sua mãe, Lady Jessica (Rebecca Ferguson), aceitos de forma relutante entre os Fremen, povo nativo que luta contra o poder opressor da dinastia Harkonnen. Com a morte de Leto Atreides (Oscar Isaac), pai de Paul, os invasores grotescos retomam com fúria seu trabalho para extrair das areias desérticas de Arrakis a especiaria, elemento mais valioso da galáxia.

Seguindo o caminho oposto da cartilha do blockbuster contemporâneo, Villeneuve dita aqui um ritmo nada frenético, essencial para posicionar novos jogadores no tabuleiro. Duas adições fundamentais são o imperador Shaddam IV (Christopher Walken), regente de toda a galáxia, e sua filha, a princesa Irulan (Florence Pugh), que não vê com bons olhos a articulação de seu pai na devastação da dinastia Atreides mostrada no filme anterior.

O novato mais interessante, contudo, é o letal Feyd-Rautha (Austin Butler). Sobrinho do chefe da Casa Harkonnen (Stellan Skarsgard), ele é convocado pelo tio para endurecer sua liderança em Arrakis, o que inclui a devastação completa dos Fremen. É um personagem fascinante por sua absoluta falta de apreço pela vida. Butler despe-se de sua irritante postura como Elvis Presley (que o acompanhou muito depois de o filme sair de cartaz) e finalmente se mostra um ator versátil.

Austin Butler liberta sua fera interior em 'Duna: Parte Dois' Imagem: Warner

Todos os elementos familiares à jornada do herói são gritantes em "Duna: Parte 2" - enfatizados pelos paralelos religiosos descritos por Herbert, reproduzidos aqui de maneira exemplar. Existe em Paul Atreides o reflexo óbvio com os dogmas cristãos - morte e ressurreição, uma jornada de auto conhecimento no deserto, sua mãe santificada como figura divina -, somado a uma influência da cultura do Oriente Médio em tudo que o cerca.