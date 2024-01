O streaming é o futuro

Jodie Foster não é totalmente estranha ao ambiente do streaming. Ela dirigiu dois episódios da série "Orange Is the New Black" e um de "House of Cards" para a Netflix, além de assinar "Arkangel" para a antologia "Black Mirror". "True Detective: Terra Noturna", contudo, representa seu mergulho mais ousado no novo formato seriado da TV.

"O streaming é onde encontramos as histórias hoje, está claro que é para onde a indústria tem caminhado", reflete. "Contar uma história como essa em seis episódios, nesse formato de minissérie, é genial por expandir a trama sem perder a ideia de um começo, meio e fim."

Jodie ressalta seu gosto pela ideia cinematográfica de tramas finitas: "Às vezes eu só assisto à primeira temporada de uma série porque é dificil para mim ver uma história se repetir. Mas a possibilidade de ter uma quantidade limitada de episódios é empolgante".

Quando pergunto se o streaming é o lugar onde ela pensa em atuar como criadora no futuro imediato, ela não hesita. "Como diretora? Com certeza! Essa arena é onde estou trabalhando agora, o lugar que eu sei que é para mim". Jodie ressalta que a indústria precisa caminhar em direção de onde as coisas estão acontecendo, onde o hábito do público está se consolidando.

"Eu acho curioso ver no cinema alguns filmes com 3 horas e meia, 4 horas de duração", continua. "Por que não pegar 6 horas e contar uma história maior e expandir outros personagens em vez de fazer um filme tão grande! Para mim o streaming é uma revolução extremamente positiva, e eu acho que é nessas plataformas que as pessoas estão reencontrando o gosto de acompanhar histórias."