'Decisão minha': Rafa Justus revela apoio da família em rinoplastia aos 14

Rafa Justus explicou porque decidiu fazer uma cirurgia plástica aos 14 anos. Respondendo a uma caixinha no Instagram, a filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro disse que contou com apoio da família.

O que aconteceu

Rafa Justus explicou plástica no nariz aos 14. Ela passou pelo procedimento em março e contou com o apoio dos pais, Roberto Justus e Ticiane Pinheiro. Uma seguidora a questionou porque não esperar a maioridade. "Você é uma criança ainda", completou.