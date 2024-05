Eurovision: final tem polêmicas e 1º título a uma pessoa não-binária

Quem também levantou a plateia foi Baby Lasagna, com a poderosa "Rim Tim Tagi Dim". Vai muito bem sua música de batida forte e pesada, como se fosse uma versão croata do heavy metal. Parece destinado ao sucesso mundial.

Artista não binário, Bambie Thug representou a Irlanda com uma música difícil de classificar e um ousado vestido. Boa parte da empolgação da plateia pode ser atribuída ao fato de Bambie Thug ser a única voz claramente pró-Palestina entre os concorrentes. Os outros seguiram bastante a orientação de não tocar em assuntos políticos com a imprensa ou com o público.

Numa série de apresentações de artistas LGBTQIAPN+, o inglês Olly Alexander aproveitou bem a condição de nome mais conhecido internacionalmente entre os presentes na final. Vocalista do projeto pop Years & Years, ele cantou a eletrizante "Dizzy" acompanhado de bailarinos vestidos como lutadores de boxe, provocando uma ruidosa reação da plateia.

Entre os momentos mais divertidos da final, o finlandês Windows95man se apresentou vestindo cueca cor da pele e meias com sandálias. Foi advertido pela organização que não poderia tirar a cueca (ele teria revelado essa intenção em redes sociais), pois seria eliminado. O engraçado é que sua música tem o título "No Rules", ou, em português, "sem regras."

Muito humor também, embora talvez involuntário, com a banda armênia Ladaniva, que parece uma Família Dó-Ré-Mi fazendo música pop misturada com canções do folclore de seu país. Um visual ridículo, mas certamente "Jako" é uma canção que gruda no ouvido e pode ganhar o mundo.