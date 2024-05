'Garfield - Fora de Casa' é bom retorno do gato mais famoso da cultura pop

O novo filme tem um alvo bastante específico: crianças bem longe da puberdade, que se encantam com o humor pueril, se assustam com as ameaças lúdicas e se emocionam quando o filme toca o coração. "Garfield - Fora de Casa" é uma tentativa de reiniciar a trajetória do personagem no cinema depois de duas versões mezzo live action, em que o felino digital trazia a voz de Bill Murray.

A trama aqui remete às origens de Garfield. Ainda filhote, ele é abandonado por uma figura misteriosa em um beco e, seguindo o faro e o estômago, esbarra em quem seria seu tutor, Jon, em uma cantina. Adotado, Garfield divide a casa não só com Jon, mas com o cãozinho Odie, um bobalhão adorável dedicado a servir nosso herói laranja de todas as formas.

A divertida reunião de família em 'Garfield - Fora de Casa' Imagem: Sony

A trama de "Fora de Casa" recupera essa figura do passado de Garfield que calha de ser seu pai, Vic, que reaparece em sua vida graças a maquinações da gata ardilosa Jinx. O plano é forçar Garfield e Vic a roubar uma fazenda de leite, e no processo os dois são obrigados a se reconciliar com seu passado — isso se não forem capturados pela carrocinha. É um filme fofinho, de fácil compreensão e executado com leveza.

Não espere em "Garfield - Fora de Casa", portanto, nenhuma sofisticação visual ou narrativa. A experiência não traz o apuro de um "Toy Story": é assumidamente um produto, trabalhado por um comitê, com cuidado para ser inofensivo, para ser redondinho em uma trama careta. Você não sai da sessão pensando sobre a vida ou maravilhado com inovações narrativas, ou tecnológicas. E nem precisa.

A sessão que acompanhei, coalhada de crianças, mostrou que os responsáveis por esse retorno de Garfield acertaram no alvo, com a plateia mirim aplaudindo a aventura de um herói que ela sequer sabia que gostava. Que ninguém se engane: movimentando quase US$ 1 bilhão em merchandising por ano, Garfield é onipresente. Mesmo sendo um produto, seu novo filme é uma graça. Às vezes é o que basta.