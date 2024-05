Ryan Gosling é duro na queda na divertidíssima comédia de ação 'O Dublê'

Ao longo de mais de uma centena de episódios, Lee Majors dava expediente como Colt Seavers, dublê que, entre um filme e outro, engordava a renda como caçador de recompensas. A versão para o cinema mantém Seavers à frente, mas abraça uma trama que mergulha ainda mais nos bastidores de um candidato a blockbuster.

Aqui, o herói é defendido por Ryan Gosling, aproveitando a fase bacana de "Barbie" como um dínamo de charme. Após sofrer um acidente no set da nova aventura do astro Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), Seavers sai do radar, deixando seu flerte com uma colega de trabalho, Jody Moreno (Emuly Blunt), a ver navios.

Ryan Gosling em 'o Dublê' Imagem: Universal

Um ano e meio depois, tendo abandonado a profissão, Seavers é convocado para a Austrália a pedido da produtora Gail Meyer (Hannah Waddingham), para trabalhar justamente na estreia de Jody como diretora. Fagulhas pipocam no reencontro, mas Gail logo revela ao dublê sua verdadeira "missão": encontrar Ryder, que desapareceu ao se encrencar com uma turma casca-grossa, e salvar a produção.

A trama, um trelelê de dúzias de surpresas, reviravoltas e personagens que entram e saem sem muita cerimônia, é o que menos importa. O interesse de Leitch é usar a estrutura do cinema de ação para executar cenas vibrantes e acelerada. Ele usa todo o talento de sua equipe de dublês em sequências que deixam a magia dos efeitos digitais (levemente) de lado para se concentrar nas acrobacias realizadas na frente da câmera.

"O Dublê" (título genérico e bobão que não tem um décimo do charme de "Duro na Queda") tem dois elementos cruciais a seu favor. O primeiro é o truque do filme dentro do filme, o que abre espaço para dúzias de referências (algumas que só a turma da indústria vai captar) e piadas espertas. Tanto a comédia quanto a ação estão muitíssimo bem servidas.