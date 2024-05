'As pessoas querem ser desafiadas', diz astro do novo 'Planeta dos Macacos'

"Eu não tenho vergonha nenhuma como ser humano." Owen Teague, astro de "Planeta dos Macacos - O Reinado", confessa que já fez muita coisa na vida, e nem de longe a mais estranha foi usar um traje de captura de performance. Foi a indumentária que o transformou no chimpanzé Noa no filme que continua uma das séries de ficção científica mais festejadas do cinema.

"Claro que usar aquela roupa cheia de pontos, com uma câmera presa à minha cabeça, foi um desafio", diz. "Mas depois de dois dias eu já havia esquecido que ele estava em meu corpo." Teague explica que ser transformado em um avatar digital foi libertador: "Eu sabia que, no fim, seria transformado em algo completamente diferente".