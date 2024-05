'Pouco importa o que eu sou': Thammy diz que 'não lembra' que é homem trans

Thammy Miranda afirmou que "não se lembra" que é um homem trans. O vereador por São Paulo fez a declaração em entrevista ao podcast Flow e ressaltou que sabe a representatividade que tem para outras pessoas.

O que aconteceu

Thammy diz que "não lembra" ser um homem trans. O filho da cantora Gretchen também afirmou que não quer levantar bandeiras e nem usar isso como plataforma de trabalho na politica. Ele iniciou a transição em 2014.