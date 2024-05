A roupa nova do rei: primeira imagem de 'Superman' divide os fãs

Enquanto as filmagens de "Superman" seguem a todo vapor, o diretor James Gunn achou que era a hora certa para compartilhar a primeira imagem de David Corenswet como o Homem de Aço. Foi como alimentar fogo com mais gasolina. Em poucos minutos, a foto do herói, em pose casual, tomou o mundo de assalto — ao menos o mundo virtual.

Não demorou para pipocar vídeos e textos debruçados sobre a imagem. Uma foto, segundo o próprio Gunn tirada no set, foi criticada, "consertada", aplaudida, dissecada, explicada. Um microscópio forjado na cultura pop tentando decifrar, em uma simples foto, algum segredo da aventura que chega aos cinemas no próximo ano.

Ame o novo Superman, odeie o novo Superman, não importa: neste mundo de informações supersônicas, o "fale bem ou mal, mas fale de mim" foi materializado exatamente como o estúdio provavelmente planejara.