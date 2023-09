A maestria de sua narrativa é, aos poucos, revelar camadas de seus protagonistas. O primeiro é Silva (Pedro Pascal), caubói que atravessa o deserto para encontrar o xerife de uma cidadezinha, Jake (Ethan Hawke). A reunião fortuita dispara lembranças de quando eles viveram, 25 anos antes desse reencontro, um relacionamento intenso.

A câmera de Almodóvar flutua delicadamente pela casa do xerife, quando um jantar e uma viagem pelo túnel da memória reacendem o desejo. É com a força dos diálogos que percebemos Silva como o sujeito passional, disposto a se entregar sem hesitar, em contraponto ao mais racional Jake. Não é ao acaso que este percebe que a volta do antigo amante não traz nada de casual, e pode ter impacto no caso de assassinato que ele está investigando.

Pedro Almodóvar encontra no mais masculino dos gêneros espaço para diálogos naturais, um de seus maiores predicados, que expressam o desejo entre dois homens. Mesmo o western americano hesitou em explorar a complexidade de alguns de seus personagens, cuja sexualidade muitas vezes era sugerida, mas nunca explicitada — como no clássico "Os Brutos Também Amam".

Somente quando o cinema contemporâneo observou o gênero por essa lente, notadamente em "O Segredo de Brokeback Mountain" e no brilhante "Ataque dos Cães", o faroeste conseguiu quebrar suas próprias convenções.

Pedro Almodóvar dirige Ethan Hawke e Pedro Pascal em 'Estranha Forma de Vida' Imagem: O2 Play/MUBI

O diretor espanhol conta como maiores trunfos a dupla Pedro Pascal e Ethan Hawke. Sua entrega ao texto soma credibilidade à narrativa, e sua química natural faz com que uma paixão engavetada por um quarto de século pareça orgânica e inevitável. Quando Almodóvar coloca sua câmera no espaço aberto, a belíssima fotografia de José Luis Alcaine mostra não só a habilidade que o cineasta expressa ao construir um western clássico, como também nos faz querer passar mais tempo naquele mundo.