Deolane reclama de condomínio após receber trabalho espiritual na sua porta

Deolane Bezerra, 36, reclamou de condomínio após não conseguir acesso em câmeras de segurança para descobrir quem fez trabalho espiritual na porta de sua casa.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, ela disse que ainda não descobriu o responsável. "Vocês que ficam perguntando: 'Doutora, descobriu quem jogou o trabalho espiritual na porta da sua casa?'. Não, não descobrimos, porque eles falaram que nós não podíamos ter acesso às câmeras. Não sei se foi assim, porque isso não existe".

A advogada confessou que ficou com vontade de mudar de residência. "[Disseram] que as câmeras não pegavam a porta da minha casa, algo assim. Uma vizinha me chamou e falou que viu um Corolla prata. Estou tentando [descobrir]. Ontem me deu até uma vontade de ir embora desse condomínio, mas resolvi que não, vou me aguentar. Inclusive, eu quero trazer [minhas irmãs] Dayanne, Daniele e minha mãe... vou ficar bem rica e comprar [casa] para todo mundo, vou fazer uma rua nossa".