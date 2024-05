A Grande Conquista: Parcial aponta Guipa, Lizi e Cátia fora da Mansão; veja

Claudia Baronesa (6,74%), Taty Pink (5,34%) e Brunna Bernardy (5,2%) apareciam logo em seguida. Além delas, Lucas de Albú, MC Mari, Lippe Rodrigues, Heitor Ximenes, João Pinto, Will Rambo, Fellipe Villas, Thiago Luz, Edlaine Barboza e Bifão também devem seguir para a próxima fase.

Fernando Sampaio (0,12%), Charles Daves (0,34%), Manoelzinho (0,53%) e Jaline Araujo (0,95%) tinham o menor número de votos a seu favor. Eles devem ser eliminados, assim como Hideo, Jey Jey, Brenno Pavarini, Andreia de Andrade, Gabriela Rossi, Maysa Reis, Catia Paganote, Vinigram, Thiago Cirillo, Lizi Gutierrez, Guipa e Clevinho Santana.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso